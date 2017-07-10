ТОП-5 типичных ошибок велосипедистов

Если для вас поездки на велосипеде ограничиваются ближайшим парком, вы не можете угнаться за более быстрыми друзьями, а показатель 50 км на велокомпьютере и вовсе кажется фантастическим, то эти рекомендации точно помогут вам ехать дальше, дольше и с большим удовольствием.

1. Сидите слишком низко

Многие начинающие велолюбители и даже те, кто катается не первый год, устанавливают сиденье на такую высоту, при которой с седла можно достать до земли двумя ногами. Низкую посадку объясняют просто: «а вдруг я не успею спрыгнуть», «сяду выше — точно упаду».

При неправильной посадке идёт большая нагрузка на колени, так как при вращении педалей более сильные мышцы бёдер почти никак не задействованы. Как результат — вы быстрее устаёте, начинают болеть колени, вам тяжело держать темп и скорость.

Правильная посадка для велосипедистов предполагает, что ваша нога распрямляется почти полностью при максимально низком положении педали.

Разумеется, в таком случае вы ногами до земли доставать не будете. Как быть, если колени жалко, а поднимать седло выше страшно? Поднимайте сиденье постепенно! Откатали полчаса — подняли на полсантиметра, еще полчаса — ещё полсантиметра вверх. Так вы постепенно придёте к правильной высоте.

Придётся научиться слезать с велосипеда по-новому. Определите, какая у вас нога толчковая. Сноубордисты и так знают, какая для них нога важнее, для остальных советуем попрыгать то на одной ноге, то на другой. Ведущая нога сильнее, на ней вы сможете прыгать дольше.

Теперь, чтобы слезть с велосипеда, вам нужно будет немного завалить его в сторону толчковой ноги. И всё — вы легко с него слезли.

2. Не переключаете передачи

Один из самых часто задаваемых вопросов про велосипед: «А сколько у твоего скоростей?» Количество скоростей зависит от количества звёзд. Например, спереди у вас 3 звезды, а сзади на колесе может быть 7, 8, 9 или даже 10.

Считается, что чем скоростей больше, тем велосипед круче. Но даже самый дорогой велик с большим количеством скоростей не сделает вас самым быстрым, если вы не умеете переключать передачи.

Найдите для себя наиболее удобные сочетания цифр и используйте эти скорости, когда едете по прямой и более-менее ровной дороге.

Встретился на пути холм или любой другой подъём — скидывайте скорость настолько, чтобы ехать в горку было легко.

Вы видели, как какой-нибудь лихач вкручивал в горку стоя? Так вот, этот человек просто не знает о существовании передач в своём велосипеде. Этот способ неправильный, последовав такому примеру, вы сильно перегрузите колени. Совершенно нормально и не стыдно подниматься на сочетаниях 2–3, 1–2, а в особо тяжёлых случаях — и 1–1.

Забравшись наверх, вы можете насладиться спуском, а если настроите передачи на более тяжёлый режим, то поможете инерции завезти вас на следующий холм. Для старта удобнее использовать передачу уровня 2–3 или 2–4, передачи 3–6 и выше реально применять только при езде под горку или сильном попутном ветре.

Не рекомендуется устанавливать передачи на крайние положения, такие как 1–7 (если у вас 21 скорость), 1–8 (при 24 скоростях) или 3–1: в таких случаях происходит перекрещивание цепи, которое ведёт к более быстрому износу всей трансмиссии.

Вне зависимости от того, едете ли вы по ровной дороге, пыхтите при подъёме в гору или мчитесь вниз — во всех случаях вам должно быть легко вращать педали.

Всегда переключайте передачи в движении и немного до того момента, как станет трудно вращать педали. Переключайте скорости последовательно. Не надо прыгать через цифру: установили на 4 — и сделали полный оборот педалями, установили на 5 — и сделали оборот.

Если после переключения слышен посторонний звук, значит, переключения не произошло, хотя вы и видите на рукоятке следующую цифру. В таком случае просто вернитесь к предыдущему показанию передачи, ослабьте давление на педали и переключитесь ещё раз.

3. Не нашли свой ритм

Если вы когда-нибудь ездили в группе, то замечали простую вещь — часть рвалась вперёд, часть отставала, а середина безнадёжно растягивалась. Почему это происходит?

У каждого человека свой индивидуальный ритм педалирования.

Вам сначала нужно понять, на каких передачах удобно ехать по прямой дороге, а затем — поддерживать удобную для вас частоту вращения. Современные велокомпьютеры или мобильные приложения позволяют отследить каденс (частоту педалирования) в цифрах, но вам будет достаточно полагаться и на личные ощущения. Если ехать удобно, значит, это ваш ритм.

Правильный каденс — полтора полных оборота педалей в секунду и быстрее, что для новичков недостижимо, но к этому надо стремиться.

4. Игнорируете правила дорожного движения

Велосипедист — участник дорожного движения, пусть и менее защищённый, чем те же автолюбители. Придерживайтесь следующих правил.

При движении по дороге шлем и яркая одежда обязательны. В тёмное время суток — фонари.

Двигайтесь как можно правее по ходу движения машин. Ехать навстречу потоку категорически запрещено. Берегитесь машин, припаркованных у обочины. Водитель, остановившийся покурить, может внезапно открыть дверь и сбить велосипедиста.

С апреля 2015-го вы имеете полное право двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, если не создаёте помех для посадки-высадки пассажиров.

Движение по автомагистралям велосипедистам запрещено, выбирайте обходные пути.

Запрещено поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением или шириной более одной полосы. В таких случаях спешивайтесь, превращайтесь в пешехода и проходите перекрёсток по «зебре».

Будьте предельно предсказуемы. Обязательно сигнальте водителям, которые едут за вами, о возможных манёврах: поворотах (вытянутая рука указывает в сторону поворота) или остановке (поднятая рука).

На перекрёстке, если планируете ехать дальше по прямой, стойте в крайнем правом ряду, но чуть впереди стоящих машин. Тем самым вы подстрахуете себя от возможного поворота машины вправо, в ваш бок, и продемонстрируете своё намерение продолжать движение по прямой, никуда не сворачивая.

Пропускайте пешеходов на переходах! Если велосипедист переезжает дорогу по «зебре» верхом, то он автоматически считается водителем и при ДТП, скорее всего, окажется виноватым.

5. Забываете пить и есть

Если ваша поездка ограничивается дорогой до ближайшего супермаркета, куда вы отправились за хлебушком, то тут можно обойтись и без дополнительного питания.

Если же поездка предполагает, что вы проведёте в дороге несколько часов, то запаситесь водой или изотоником и простым перекусом. Орехи и сухофрукты прекрасно утоляют голод, для этих целей также отлично подходят бананы, бублики и пряники.

От недостатка воды в первую очередь начинают страдать суставы, ещё до того, как вы почувствуете жажду.

Рекомендуется пить каждые 20 минут.

В велопоходе, помимо организованных завтраков, обедов и ужинов, участникам стоит вручить по пакету с перекусом, который каждый будет расходовать исходя из своих потребностей.