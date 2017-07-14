30.06.17 14:472630
Реванш Джошуа-Кличко может пройти на арене боя Мейвезера и Макгрегора
|14.07.17 11:49
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Второй бой Джошуа — Кличко может пройти на T-Mobile Arena.
Второй бой Джошуа — Кличко может пройти на T-Mobile Arena.
Британский промоутер Эдди Хирн, который ведет дела чемпиона мира Энтони Джошуа, поделился своими впечатлениями от визита в Лас-Вегас, где изучил возможные варианты для реванша Джошуа и Кличко.
"Нам провели экскурсию по T-Mobile Arena, которая нас очень впечатлила. С обеих сторон существует огромный интерес, чтобы организовать там бой.
На протяжении следующей недели мы будем продолжать переговоры и посмотрим, возможно ли это воплотить в жизнь", - заявил Хирн.