Юные николаевские синхронистки успешно выступили на соревнованиях в Турции

15.07.17 10:00Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Юные николаевские синхронистки с 7 по 9 июля успешно выступили на чемпионате Antalya Synchro Cup (открытый кубок Анталии, Турция) и привезли в родной город 5 достойных побед в различных категориях.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Также команды Николаевской области по синхронному плаванию завоевали второе и третье общекомандные места среди десяти коллективов из Турции, Грузии, Сербии и Украины. Примечательно, что юные спортсменки в составе сборной команды Николаевской области по синхронному плаванию впервые выехали за границу на соревнования международного уровня. Среди 110 спортсменок на соревнованиях призерами стали:

Мария Середа – категория «соло», 3 место среди юниоров;

Елена Левченко и Мария Середа – «дуэт», 2 место среди юниоров;

группа синхронисток: Александра Майорова, Полина Единок, Таисия Ковалева, Кира и Диана Фесенко – 3 место среди групп 12 лет и моложе;

Марьяна Телевная – «соло», 3 место среди детей 8 лет и моложе;

Таисия Ковалева – «соло», 3 место среди детей 12 лет и моложе.

«Своим высоким профессионализмом, хореографическим мастерством и особым музыкальным сопровождением синхронистки достойно представили Николаевскую область. Подготовку спортсменок осуществляли тренеры: Елена Шумилова, Елена Синько и Ирина Миронова», - отмечает издание.

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