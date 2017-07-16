Українські байдарочниці - чемпіонки Європи-2017

Українська байдарка-двійка у складі Марії Кічасової та Анастасії Горлової здобула перемогу на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, що проходить у болгарському Пловдиві.

200-метрову дистанцію українки подолали за 36,527 секунди, повідомляє Укрінформ.

Бронзові нагороди чемпіонату у неділю для України також здобули Дмитро Янчук і Тарас Міщук (каное-двійка на 500 м) та дует Іван Семків/Ігор Трунов у фіналі "А" серед байдарок-двійок на 500 м.