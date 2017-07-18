Николаевские шахматисты Бортник и Ларкин одержали победу на соревнованиях в Греции

18.07.17 08:12Сколько просмотров этой статьи112Сколько комментариев этой статьи0

Ученики Николаевского областного шахматного клуба Владислав Ларкин и Александр Бортник, занявшие первые места, принесли победу своему городу на соревнованиях по шахматам в Греции.

Об этом корреспонденту «Николаевских Известий» рассказал директор ДЮСШ по шахматам Руслан Хамзин.

— Двое наших шахматистов недавно одержали победу на соревнованиях по шахматам в Греции. Владислав Ларкин является Чемпионом Украины по шахматам среди юношей до 14 лет. В Греции Владислав занял первое место среди юношей до 14 лет, у него достойный тренер Виталий Сивук, который имеет разряд гроссмейстера. В общих списках Ларкин занял 23 место. Он завоевал право принимать участие в Чемпионате Европы, поэтому в начале сентября он едет в Румынию на соревнование. А вот Саша Бортник занял первое место в Греции, — рассказал Руслан Хамзин.

Так, Руслан Хамзин рассказал, что в шахматный клуб приводят детей с шести лет.

— В этом году я очень рад тому, что в клубе занимаются 400 детей. Каждый из них постепенно достигает определенных высот. К примеру, порядка 15 лет назад, ко мне обратилась женщина из Александровки Вознесенского района с просьбой позаниматься с ее сыновьями. Они хотели заниматься, а возможности не было тогда. В основном они к нам ездили, но бывало, что и мы к ним, чтобы им проще было. Ребятам было тогда где-то три и пять лет, это и были братья Александр и Николай Бортик. Сейчас они достигли очень многого, приятно осознавать, что наш клуб дал им возможность добиться такого успеха в шахматах, — поделился Хамзин.

В шахматном клубе с 1 по 10 мая проходили соревнования Чемпионата Украины, в котором принимали участие 180 детей с разных городов страны.

— Было действительно трудно работать с детьми, они разных возрастов и воспринимают все по-своему. НКУ им. адмирала Макарова предложили нам свое помещение напротив стадиона, где мы спокойно провели соревнования и все остались довольны, — поделился директор шахматного клуба.

Напоследок Руслан Хамзин отметил, что несмотря ни на что Николаевский шахматный клуб дает своим воспитанникам большие возможности.

— Я очень доволен победами наших детей, они наша гордость. Наш трудовой коллектив трудится не зря, когда есть подобные победы и достижения. Я горд тем, что у наших воспитанников есть возможность принимать участие в соревнованиях международного уровня, дети имеют возможность ездить в другие города, страны, а это тоже достижение, — добавил Хамзин.

Николаевский областной шахматный клуб в этом году воспитывает 400 детей, и эта цифра не может не радовать, ведь хочется, чтобы дети ставили перед собой великие цели и следовали к ним при поддержке настоящих профессионалов.

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