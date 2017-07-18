Украину представят 44 спортсмена на олимпийском фестивале в Венгрии

Украинцы выступят в шести из десяти видов спорта.

С 23 по 30 июля в венгерском Дьйоре будет проведен XIV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ), который соберет 2500 сильнейших атлетов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран, сообщает КоррепонденТ.net

Среди них вести борьбу за награды будут 44 украинца в 6 из 10 видах спорта: легкой атлетике, дзюдо, плавании, спортивной гимнастике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ.

Наибольшее количество украинцев будет представлено в легкой атлетике - 16 спортсменов. Вообще же на соревнования своих атлетов делегировали представители 18 областей Украины и города Киева