Барселона отчиталась о рекордных доходах за год

18.07.17 11:58Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Барселона заработала за год рекордную сумму.

Каталонская Барселона отчиталась, что по итогам завершившегося финансового года сезон-2016/17 стал рекордным в истории клуба и составил 708 миллионов евро.

При этом чистая прибыль Барселоны после вычета расходов составила 18 миллионов евро, а долг клуба сократился на 24,5 миллиона евро и теперь составляет 247 миллионов евро.

Представитель Барселоны Жозеп Вивес отметил, что "доходы соответствуют стратегическим планам по устойчивому росту клуба". Он также подчеркнул, что фонд заработной платы в Барселоне составил 66% от выручки.

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