04.07.17 14:522230
Віце-президент ФІФА заарештований за підозрою в корупції
|18.07.17 13:41
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Вільяр також очолює Федерацію футболу Іспанії з 1988 року.
Вільяр також очолює Федерацію футболу Іспанії з 1988 року.
Оперативний Центральний блок (UCО) цивільної гвардії Іспанії заарештував сьогодні вранці президента іспанської федерації футболу (RFEF) і віце-президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FIFA) Анхеля Марію Вільяра, повідомляє EFЕ.
Заарештований також син чиновника Горка.
Арешт відбувся в рамках операції по боротьбі з корупцією за наказом Верховного суду, повідомили джерела видання, близькі до розслідування.
В цілому, за даними джерела, серед десятка заарештованих віце-президент Федерації футболу Іспанії та президент Федерації Тенеріфе Хуан Падрон і секретар обласної федерації Рамон Ернандес Бассу.