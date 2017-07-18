Две украинки выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

18.07.17 16:35Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Свежеиспеченная чемпионка молодежного чемпионата Европы в прыжках в высоту Юлия Левченко и чемпионка Украины Оксана Окунева выступят на ближайшем этапе Бриллиантовой лиги в Монако, который пройдет 21 июля.

Имена украинок в стартовом листе 11-го этапа Бриллиантовой лиги.

Юлия Левченко выступала в этом сезоне на двух этапах Бриллиантовой лиги в Риме и Стокгольме и на данный момент занимает шестое место в общем зачете. Оксана Окунева выступила только в Стокгольме и в общем зачете 12-я.

Именно первые 12 спортсменок получат право выступить в итоговом этапе Бриллиантовой лиги.

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