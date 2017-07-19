Арсенал обыграл Баварию в серии пенальти Арсенал с победы стартовал в Международном кубке чемпионов. Лондонский Арсенал одержал победу над мюнхенской Баварией в рамках Международного кубка чемпионов. Основное время поединка завершилось ничьей (1:1), исход матча решался в серии пенальти (3:2), передает КорреспонденТ.net Уже на 9-й минуте Левандовски открыл счет, реализовав пенальти в ворота Арсенала. Выравнять ситуацию на табло удалось лишь на четвертой компенсированной к основному времени матча минуте. В серии пенальти удачливее оказались "канониры". Бавария – Арсенал 1:1 (2:3 по пенальти) Голы: Левандовски, 9 (с пенальти) — Ивоби, 90+4. Бавария: Штарке (Фрихтль, 46), Рафинья (Гетце, 76), Мартинес (Коман, 46), Хуммельс, Бернат, Алаба, Толиссо (Дорш, 76), Рибери (Фридль, 76), Хамес (Пантович, 65), Мюллер (Санчеш, 46), Левандовски (Винтцхаймер, 65). Арсенал: Чех, Бьелик (Брамалл, 46), Эльнени, Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Джака (Рэмси, 62), Коклен (Уиллок, 46), Колашинац (Нелсон, 43), Озил (Ивоби, 46), Уэлбек (Нкетиа, 74), Ляказетт (Уолкотт, 46) Предупреждения: Мартинес — Коклен, Уиллок, Эльнени. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама