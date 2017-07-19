Арсенал обыграл Баварию в серии пенальти

19.07.17 18:45Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Арсенал с победы стартовал в Международном кубке чемпионов.

Лондонский Арсенал одержал победу над мюнхенской Баварией в рамках Международного кубка чемпионов. Основное время поединка завершилось ничьей (1:1), исход матча решался в серии пенальти (3:2), передает КорреспонденТ.net

Уже на 9-й минуте Левандовски открыл счет, реализовав пенальти в ворота Арсенала. Выравнять ситуацию на табло удалось лишь на четвертой компенсированной к основному времени матча минуте.

В серии пенальти удачливее оказались "канониры".

Бавария – Арсенал 1:1 (2:3 по пенальти)

Голы: Левандовски, 9 (с пенальти) — Ивоби, 90+4.

Бавария: Штарке (Фрихтль, 46), Рафинья (Гетце, 76), Мартинес (Коман, 46), Хуммельс, Бернат, Алаба, Толиссо (Дорш, 76), Рибери (Фридль, 76), Хамес (Пантович, 65), Мюллер (Санчеш, 46), Левандовски (Винтцхаймер, 65).

Арсенал: Чех, Бьелик (Брамалл, 46), Эльнени, Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Джака (Рэмси, 62), Коклен (Уиллок, 46), Колашинац (Нелсон, 43), Озил (Ивоби, 46), Уэлбек (Нкетиа, 74), Ляказетт (Уолкотт, 46)

Предупреждения: Мартинес — Коклен, Уиллок, Эльнени.

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