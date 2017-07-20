Динамо может продать своего защитника в испанский Хетафе Защитник Динамо Виторину Антунеш в ближайшее время сменит клубную прописку. Защитник киевского Динамо Виторину Антунеш отправился в Испанию пройдет медицинское обследование в стане Хетафе. В случае успешного прохождения стандартной процедуры игрок подпишет с новым клубом контракт. Об этом информирует сайт авторитетного итальянского журналиста Sky Sports Italy Джанлуки Ди Марцио. Источник отмечает, что трансфер португальского защитника обойдется новоиспеченному участнику Примеры примерно в пять миллионов евро. Антунеш пополнил ряды Динамо в феврале 2015 года, перейдя из Малаги. В Испании левый фулбэк играл на протяжении двух лет. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама