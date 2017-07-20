06.07.17 12:442220
Динамо может продать своего защитника в испанский Хетафе
|20.07.17 11:45
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Защитник Динамо Виторину Антунеш в ближайшее время сменит клубную прописку.
Защитник Динамо Виторину Антунеш в ближайшее время сменит клубную прописку.
Защитник киевского Динамо Виторину Антунеш отправился в Испанию пройдет медицинское обследование в стане Хетафе.
В случае успешного прохождения стандартной процедуры игрок подпишет с новым клубом контракт. Об этом информирует сайт авторитетного итальянского журналиста Sky Sports Italy Джанлуки Ди Марцио.
Источник отмечает, что трансфер португальского защитника обойдется новоиспеченному участнику Примеры примерно в пять миллионов евро.
Антунеш пополнил ряды Динамо в феврале 2015 года, перейдя из Малаги. В Испании левый фулбэк играл на протяжении двух лет.