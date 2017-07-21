Манчестер Юнайтед одержал уверенную победу над Манчестер Сити

21.07.17 08:39Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В США состоялось манчестерское дерби в рамках товарищеского турнира Международный кубок чемпионов.

Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити в рамках Международного кубка чемпионов. Манчестерское дерби проходило в американском городе Хьюстон, передаёт КорреспонденТ.net

На 37-й минуте счет открыл новичок "красных дьяволов" Ромелу Лукаку, спустя всего две минуты Маркус Рэшфорд удвоил преимущество. Поединок завершился со счетом 2:0.

Стоит отметить, что для Лукаку это уже второй гол за новый клуб. Ранее бельгиец поразил ворота Реал Солт Лейк в товарищеском матче.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: 0:1 – Лукаку, 37, 0:2 – Рэшфорд, 39.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Эррера, Погба, Рэшфорд, Мхитарян, Лингард, Лукаку.

Манчестер Сити: Эдерсон, Адарабийо, Компани, Фернандиньо, Уокер, Туре, Фоден, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро, Робертс.

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