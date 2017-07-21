Кластер «Николаевский футбол» должен заработать

В Николаеве может появиться мощный футбольный кластер. Об этом стало известно во время встречи Общественного союза МФК «Николаев» с любителями футбола, представителями депутатского корпуса, журналистами.

Во время встречи глава наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор заявил о том, что клуб прошел процесс перерегистрации и теперь имеет статус «общественного союза». Об этом сообщает пресс-служба МФК «Николаев»

Впервые за столетнюю историю николаевского футбола, администрация клуба и футболисты выходят за пределы поля и начинают заниматься социальным проектированием. Первой ласточкой, по словам Сергея Кантора, может стать проект «Кластер «Николаевский Футбол», цель которого выстроить новую систему подготовки профессиональных спортсменов для николаевского футбола, начиная с детско-юношеских школ, заканчивая взрослым составом команды МФК «Николаев».

«Система подготовки футболистов на сегодняшний день прогнила напрочь. Мы понимаем, что если продолжать ничего не делать, уже завтра николаевский футбол будет потерян для города», — говорит Сергей Кантор. – Запуск этого проекта – это необходимость. Ведь если не будет системы – не будет качественной подготовки, а если не будет подготовки – не будет профессионалов, а, следовательно, и побед», — подчеркнул Кантор.

Он отметил, что проектом предусмотрено начинать подготовку футболистов для МФК «Николаев» еще в спортшколах. В случае запуска проекта, клуб предложит школам материальную и финансовую помощь для того, чтобы спортсмены были одеты, обуты, имели все необходимое для занятий. В том числе предусмотрено обеспечение правовой защиты футболистов.

Для создания вертикали, постоянно обеспечивающей возможность профессионального роста юным николаевским футболистам, Клубом уже сделан первый шаг – созданы команды U 19 и «Николаев – 2».

В краткосрочной перспективе МФК «Николаев» планирует также создание команды U 17 для того, чтобы заполнить пустоту вертикали подготовки профессиональных футболистов. А в среднесрочной перспективе решено создать женскую команду. По словам главного тренера футбольного клуба Руслана Забранского, давно пора начать работу над тем, чтобы у МФК «Николаев» появилось женское лицо.

«Мы искренне надеемся, что николаевцы поддержат нас в этом нелегком начинании – развитии футбольного кластера. В 2020 году николаевском футболу 100 лет. Мы хотим отметить юбилей с хорошими результатами, а для этого «Кластер «Николаевский футбол» должен заработать», — подчеркнул Руслан Забранский.

Главный тренер николаевцев представил и новичков первой команды: вратаря Вадима Дмитроченко, защитников Василия Гаврилюка, Михаила Цебро, Александра Лучика, полузащитников Сергея Герасимца, Романа Попова и нападающего Игоря Сикорского. Также вниманию гостей встречи был представлен и новый член тренерского штаба – Юрий Ярошенко, который занял место помощника главного тренера.

По окончанию встречи все желающие смогли сфотографироваться и взять автографы у игроков и тренерского штаба МФК «Николаев».