Всемирные игры-2017: Украина завоевала первые медали в подводном плавании

22.07.17 10:50Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Первый день Всемирных игр принес нашей стране две бронзовые медали.

В польском Вроцлаве стартовали Х Всемирные Игры - крупнейшие соревнования по неолимпийским видам спорта, которые проводятся раз в четыре года. В этом форуме участвуют более 3 500 спортсменов из 111 стран, сообщает КорреспонденТ.net

Сборная Украины представлена 80 спортсменами, которые претендуют на награды в 20 видах спорта. В первый день наши спортсмены завоевали две медали – бронзовые в подводном плавании.

Первой обладательницей медали стала Екатерина Деловая, которая завоевала бронзу в нырянии на 50 метров. 34-летняя спортсменка из Харькова преодолела эту дистанцию за 16.46 секунд.

Золото с результатом 16.02 завоевала кореянка Джан Йе Сол. Серебро у еще одно представительницы Кореи - Ким Гэйн, которая показала результат 16.40.

Вторую медаль на Всемирных Играх для сборной завоевала Анастасия Антоняк, которая стала третьей на соревнованиях по подводному спорту в дисциплине 200 метров в ластах. Наша спортсменка показала время 1 минута 28.76 секунд. Лучший результат у двух россиянок - Валерии Барановской и Екатерины Михайлюшкиной, которым достались соответственно золото и серебро.

Была близка к медали чемпионка Всемирных игр-2013 в боулинге среди женщин украинка Дарья Ковалева, но, в бронзовом финале она уступила колумбийке Кларе Герерро, заняв четвертое место.

В художественной гимнастике Виктория Мазур стала седьмой в финале упражнений с обручем и шестой в финале упражнений с мячом.

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