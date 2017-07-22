Букмекери назвали фаворита матчу "Шахтар" - "Динамо" У другому турі футбольної Прем'єр-ліги України в суботу, 22 липня, Харків побачить національне дербі "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ). Поєдинок грандів українського футболу приймає ОСК "Металіст", на якому о 19.30 прозвучить стартовий свисток головного арбітра зустрічі Юрія Можаровського, повідомляє Укрінформ. На думку букмекерів, фаворитом матчу є "Шахтар". Ставка на його перемогу - 1.60. Шанси на загальний успіх "Динамо" оцінюються коефіціентом 4.75, нічия - 3.60. Цей матч стане 54-м для "Шахтаря" і "Динамо" у чемпіонатах України. На даний момент статистика зустрічей команд така: 53 матчі, 20 перемог "Динамо", 14 нічиїх, 19 перемог "Шахтаря", різниця м'ячів - 70:66 на користь "Динамо". Найбільша перемога "Динамо" над "Шахтарем" у чемпіонаті - 3:0; найбільша перемога "Шахтаря" над "Динамо" у чемпіонаті - 3:0. Останні матчі "Шахтаря" і "Динамо" у Прем'єр-лізі: 26.05.2017. Харків. "Шахтар" - "Динамо" - 2:3 21.04.2017. Київ. "Динамо" - "Шахтар" - 0:1 12.12.2016. Київ. "Динамо" - "Шахтар" - 3:4 09.09.2016. Харків. "Шахтар" - "Динамо" - 1:1 01.05.2016. Львів. "Шахтар" - "Динамо" - 3:0 16.10.2015. Київ. "Динамо" - "Шахтар" - 0:3. У Кубку України суперники провели 13 матчів: 8 перемог "Шахтаря" (одна у додатковий час), 1 нічия, 4 перемоги "Динамо" (одна у серії пенальті), різниця м'ячів - 21:12 на користь "Шахтаря". У чемпіонатах СРСР - 83 матчі, 41 перемога "Динамо", 27 нічиїх, 15 перемог "Шахтаря", різниця м'ячів - 131:82 на користь "Динамо". У Кубку СРСР - 3 матчі: 2 перемоги "Динамо", 1 перемога "Шахтаря", різниця м'ячів - 4:3 на користь "Динамо". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама