Букмекери назвали фаворита матчу "Шахтар" - "Динамо"

22.07.17 12:05Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

У другому турі футбольної Прем'єр-ліги України в суботу, 22 липня, Харків побачить національне дербі "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ).

Поєдинок грандів українського футболу приймає ОСК "Металіст", на якому о 19.30 прозвучить стартовий свисток головного арбітра зустрічі Юрія Можаровського, повідомляє Укрінформ.

На думку букмекерів, фаворитом матчу є "Шахтар". Ставка на його перемогу - 1.60. Шанси на загальний успіх "Динамо" оцінюються коефіціентом 4.75, нічия - 3.60.

Цей матч стане 54-м для "Шахтаря" і "Динамо" у чемпіонатах України.

На даний момент статистика зустрічей команд така: 53 матчі, 20 перемог "Динамо", 14 нічиїх, 19 перемог "Шахтаря", різниця м'ячів - 70:66 на користь "Динамо".

Найбільша перемога "Динамо" над "Шахтарем" у чемпіонаті - 3:0; найбільша перемога "Шахтаря" над "Динамо" у чемпіонаті - 3:0.

Останні матчі "Шахтаря" і "Динамо" у Прем'єр-лізі:

26.05.2017. Харків. "Шахтар" - "Динамо" - 2:3

21.04.2017. Київ. "Динамо" - "Шахтар" - 0:1

12.12.2016. Київ. "Динамо" - "Шахтар" - 3:4

09.09.2016. Харків. "Шахтар" - "Динамо" - 1:1

01.05.2016. Львів. "Шахтар" - "Динамо" - 3:0

16.10.2015. Київ. "Динамо" - "Шахтар" - 0:3.

У Кубку України суперники провели 13 матчів: 8 перемог "Шахтаря" (одна у додатковий час), 1 нічия, 4 перемоги "Динамо" (одна у серії пенальті), різниця м'ячів - 21:12 на користь "Шахтаря".

У чемпіонатах СРСР - 83 матчі, 41 перемога "Динамо", 27 нічиїх, 15 перемог "Шахтаря", різниця м'ячів - 131:82 на користь "Динамо".

У Кубку СРСР - 3 матчі: 2 перемоги "Динамо", 1 перемога "Шахтаря", різниця м'ячів - 4:3 на користь "Динамо".

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