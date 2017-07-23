Николаевский велогонщик Андрей Гривко после 20 этапов Тур де Франс на 120-м месте

23.07.17 09:18Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня в Париже на Елисейских полях финиширует Тур де Франс.

А вчера 32-летний польский гонщик команды Bora-hansgrohe Мачей Боднар одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, выиграв индивидуальную гонку на время на 20-м этапе. Дистанцию в 22,5 км он проехал за 28 минут 15 секунд, всего на секунду опередив своего соотечественника, чемпиона Польши в разделке, Михала Квятковски (Team Sky). Британец Крис Фрум (Sky), который защитил жёлтую майку лидера, вошёл в тройку сильнейших на этапе. Колумбийский гонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран поднялся с третьей на вторую строчку генеральной классификации. Николаевец Андрей Гривко из команды Astana Pro Team занял 57-е место, утупив победителю 2 минуты и 10 секунд. В генеральнйо классификации он на 120-й позиции среди 16 гонщиков.

Тур де Франс. 20-й этап. 22 июля. Марсель. 22,5 км. 1. М. Боднар (Польша, Bora-hansgrohe) - 0:28:15. 2. М. Квятковски (Team Sky) +0:00:01. 3. К. Фрум (Великобритания, Team Sky) +0:00:06 ...91. А. Гривко (Украина, Николаев, Astana Pro Team) + 0:02:10. Всего 167 гонщиков.

Тур де Франс. После 20 этапов. Генеральная классификация. 1. Крис Фрум (Великобритания, Team Sky) - 83:55:16. 2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale Drapac) +0:00:54. 3. Роман Барде (Франция, AG2R La Mondiale) +0:02:20. ...120. А. Гривко (Украина, Astana Pro Team) +03:32:14.

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