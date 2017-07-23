Защитник Реала перешел в Манчестер Сити

23.07.17 14:15Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Данило подписал контракт с английской командой.

Манчестер Сити пополнил состав бразильским защитником Данило из мадридского Реала.

Об этом информирует официальный сайт Горожан.

Данило подписал с Сити контракт на пять лет. Сумма трансфера не разглашается, но информации прессы бразильский игрок обошелся "горожанам" в 35 миллионов евро. "Я счастлив перейти в Манчестер Сити. Другие клубы проявляли сильный интерес, но я всегда хотел играть под руководством Хосепа Гвардиолы. Как только я услышал о его интересе к моей кандидатуре, я понял, что хочу стать игроком Сити", - сказал 26-летний Данило.

Бразильский защитник перешел в Реал летом 2015 года из португальского Порту. В минувшем сезоне Данило сыграл за мадридский клуб 25 матчей и забил один гол.

Данило стал пятым новичком Ман Сити в это трансферное окно. Ранее стан команды Гвардиолы пополнили полузащитники Дуглас Луис и Бернарду Силва, защитник Кайл Уокер и голкипер Эдерсон.

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