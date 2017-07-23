Шевченко: В матче с Шахтером динамовцы играли с сердцем льва

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен игрой футболистов национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поединок второго тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Шахтером.

"Мне понравилась игра. Команды подошли к матчу в хорошей форме, в особенности отмечу физическую готовность футболистов Динамо. Киевляне действовали очень слаженно и компактно, а желание у них просто зашкаливало. В таких случаях говорят, что команда играла с сердцем льва. Впрочем, Шахтер тоже выглядел хорошо, но не сумел реализовать свои моменты.

Все украинцы сыграли на своем уровне. Другое дело, что не все они выходят на поле. Хотелось бы, чтобы кандидаты в сборную Украины имели больше игровой практики. Хотя я понимаю, что у клубных тренеров свои задачи. В любом случае, радует готовность ребят на данном этапе. До матчей с Турцией и Исландией еще больше месяца, и я надеюсь, что футболисты будут только прибавлять", – поделился специалист в интервью Команде 1.