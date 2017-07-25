Сборная Украины выиграла две медали чемпионата Европы по стрельбе

25.07.17 18:09Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Дарья Шарипова отметилась в личном и командном первенстве.

Женская сборная Украины по пулевой стрельбе в составе Дарьи Шариповой (615,5 очков), Леси Леськив (608,01) и Натальи Кальниш (608,7) добыла золотую медаль в командном первенстве в стрельбе лежа с 50 метров, сообщает КорреспонденТ.net

Кроме того, в личном зачете Дарья Шарипова заняла вторую ступень пьедестала, уступив только представительнице Великобритании.

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