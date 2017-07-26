Молодой николаевский боксер стал Чемпионом Европы

14-летний николаевский боксер Дмитрий Бенюх стал победителем чемпионата Европы в Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Николаевской области.

В супертяжелой весовой категории (от 90 до 105 кг) чемпионата Европы среди школьников (2003-2004 г.р), который проходил в городе Вылча (Румыния) Дмитрий Бенюх единогласным решением судей 5: 0 победил местного румынского боксера Альберта Поточаны и завоевал золотую медаль чемпионата.

Член сборной Украины Дмитрий Бенюх является воспитанником СДЮСШОР-6 тренера Виталия Васильевича Бакальца, который все дни чемпионата находился в Румынии вместе со своим спортсменом.