Усик: «Не думаю о Хуке – сосредоточен на подготовке»

Чемпион WBO в тяжелом весе Александр Усик (12-0, 10 КО) и претендент Марко Хук (40-4-1, 27 КО) прокомментировали свой предстоящий бой в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии.

Организаторы турнира сегодня официально сообщили, что бой Усик-Хук пройдет 9 сентября в Берлине и станет открытием первого сезона WBSS, передает sportarena.

Александр Усик: «Не могу дождаться начала турнира. Я скучаю по рингу и с нетерпением хочу услышать гонг о начале боя. На данный момент я не думаю о своем сопернике. Я сосредоточен на подготовке, у меня есть много дел в тренировочном лагере. Если он хочет, то может думать обо мне.

Я видел, что являюсь фаворитом боя. Уверен в том, что делаю на данный момент. Как только начнется первый раунд, я начну выполнять свою работу. Я буду драться с желанием и увлечением».

Марко Хук: «Я очень рад, что уже в первом бою турнира встречаюсь с так называемым фаворитом. Определенно, это будет бой, которой не должен пропустить ни один фанат бокса. Я выигрывал пояса и много раз защищал их, но трофей Мухаммеда Али уникален, и я хотел бы выиграть его».

Победитель боя Усик-Хук в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии поспорит за титул WBC. Действующий чемпион по этой версии Майрис Бриедис (22-0, 18 KO) встретится с кубинским претендентом Майком Пересом (22-2-1, 14 KO).