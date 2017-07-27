Всемирные игры: шестой день принес Украине четыре золотых медали

27.07.17 10:16Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Украина в общем зачете поднялась на восьмую позицию.

За шесть дней X Всемирных игр, которые проходят в Вроцлаве (Польша), спортсмены сборной Украины завоевали уже 20 наград.

В среду, в шестой день соревнований, коллекцию медалей "сине-желтые" пополнили тремя золотыми и двумя серебряными наградами.

Неудачу Катерины Кривой в каратэ компенсировали Анита Серегина и Станислав Горуна. Станислав победил абсолютно всех соперников и стал чемпионом Всемирных игр-2017 по каратэ в дисциплине кумитэ. Анита прошла в финал, где столкнулась с перуанкой Александрой Гранде, но уступила, оставшись с серебром.

В пауэрлифтинге Алексей Рокочий в супертяжелой категории в сумме трех упражнений поднял 1105 кг и завоевал золото. Вторым призером соревнований стала Татьяна Мельник, которая подняла в сумме 598.36 кг.

Еще две медали в казну Национальной сборной завоевали спортсмены в соревнованиях по гребле на эргометрах. Елена Буряк стала чемпионкой по гребле в помещении на дистанции 2000 м, которые она преодолела за 6 мин 22.8 сек. В мужском зачете Антон Бондаренко преодолел 2000 м. за 5 мин 46.5 сек, что принесло ему бронзовую медаль.

Украинский флаг на первую строчку победного пьедестала выносили сегодня и девушки, которые соревновались в синхронных прыжках на батуте. Светлана Малькова и Наталья Москвина завоевали сегодня золото и стали чемпионками Всемирных игр.

Первые бои состоялись у кикбоксеров. На ринг выходили Наталья Мартюхина, Орфан Сананзаде, Юрий Перетятько, Виталий Дубина и Роман Головатюк. Все наши кикбоксеры вышли в полуфиналы, но там Орфан Сананзаде и Виталий Дубина выиграли оба будут бороться сегодня за золотую медаль, а вот остальные украинцы проиграли и мы их увидим в бронзовых финалах.

Таким образом, после шести дней Всемирных игр в активе украинцев 6 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Наша сборная занимает восьмое место в общем зачете.

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