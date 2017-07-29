Украина завоевала седьмое «золото» на Всемирных играх-2017 Седьмую золотую награду X Всемирных игр во Вроцлаве (Польша) принес сборной Украины представитель джиу-джицу Богдан Мочульский. Об этом сообщает Укринформ. В финале весовой категории до 62 кг Мочульский победил колумбийца Вивескаса Ортиса (9:8). В общекомандном зачете сборная Украины поднялась на 7 место - 21 награда: 7 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых. Всемирные игры-2017 продлятся до 30 июля. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама