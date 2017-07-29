15.07.17 14:352660
Украина завоевала седьмое «золото» на Всемирных играх-2017
|29.07.17 13:30
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Седьмую золотую награду X Всемирных игр во Вроцлаве (Польша) принес сборной Украины представитель джиу-джицу Богдан Мочульский.
Седьмую золотую награду X Всемирных игр во Вроцлаве (Польша) принес сборной Украины представитель джиу-джицу Богдан Мочульский.
Об этом сообщает Укринформ.
В финале весовой категории до 62 кг Мочульский победил колумбийца Вивескаса Ортиса (9:8).
В общекомандном зачете сборная Украины поднялась на 7 место - 21 награда: 7 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых.
Всемирные игры-2017 продлятся до 30 июля.