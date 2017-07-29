Интер обыграл Челси в матче Международного кубка чемпионов

29.07.17 17:40Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Игроки Интера поразили как чужие ворота, так и свои.

Итальянский Интер обыграл действующего чемпиона Англии Челси в поединке Междунарожного кубка чемпионов, который проходил в Сингапуре.

Поединок завершился со счетом 1:2 в пользу Интера. В составе миланского клуба отличились Стеван Йоветич и Иван Перишич, а также Жоффрей Кондогбиа, который записал на свой счет автогол.

Отметим, что для Интера эта победа стала уже третьей подряд в рамках данного турнира. Ранее подопечные Лучано Спаллетти обыграли Лион (1:0) и Баварию (2:0). Челси, напротив, потерпели второе поражение. В предыдущем матче лондонцы уступили Баварии (2:3). Челси – Интер 1:2

Голы: 0:1 – 45 Йоветич, 0:2 – 53 Перишич, 1:2 – 74, автогол Кондогбиа. Челси: Куртуа, Алонсо (Рюдигер, 53), Аспиликуэта (Томори, 89), Давид Луиз, Мозес (Куэвас, 89), Фабрегас (Пашалич, 89), Канте (Скотт, 89), Виллиан (Мусонда, 65), Кэйхилл (Кларк-Солтер, 89), Батшуайи (Реми, 89), Мората (Бога, 65).

Интер: Паделли, Миранда (Мурильо, 71), Д`Амброзио (Раноккия, 90), Нагатомо (Ансальди, 71), Шкриньяр, Валеро (Валетти, 77), Брозович (Эдер, 71), Кандрева (Кондогбиа, 58), Перишич (Габриэл, 71), Гальярдини, Йоветич (Жоау Мариу, 58).

Похожие новости

19.07.17 18:45Арсенал обыграл Баварию в серии пенальти

25.06.17 14:56Андрей Шевченко принес победу сборной Европы в товарищеском матче

27.04.17 15:05В Николаеве недооценили популярность «Динамо»

02.04.17 16:26"Динамо" одержало волевую победу над "Александрией"

22.01.17 19:42Обзор сумасшедшего поединка Осасуны и Севильи

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГШ 451020, ГГГШ 451086, ГГГТ 450362

Суббота, 29.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:22В Кривом Роге зафиксировали землетрясение

18:10В Николаевском яхт- клубе у иностранца отобрали деньги

17:59ЕС начал штрафную процедуру против Польши

17:40Интер обыграл Челси в матче Международного кубка чемпионов

17:30В Кривом Роге пронесся смерч (видео)

17:15Иран заявляет об ударе с авианосца Nimitz

17:02На Харьковщине 13 украинцев пытались попасть в РФ

16:52В Африке разбился самолет украинской авиакомпании

15:49Свободная торговля между Украиной и Канадой заработает с 1 августа

15:31У побережья Африки разбился грузовой самолет украинской авиакомпании

15:10На ТЭЦ в результате аварии вытекла тонна серной кислоты

14:58Летнее меню для животных в зоопарке

14:38В Украине сократилось производство мяса

14:18Половина зарплатних боргів в Україні, сума яких на 1 липня становить 2,391 млрд. грн.,

13:51Мэрайя Кэри располнела до 120 кг: врачи обеспокоены

13:30Украина завоевала седьмое «золото» на Всемирных играх-2017

13:07Дізнайтесь скільки справ відкрито прокуратурою по деклараціям чиновників та депутатів Миколаївщини

12:50Президент нагородив українського пілота після посадки аварійного літака у Стамбулі

12:21Где заработать студенту?

12:00З України у напрямку Перемишля курсуватиме ще одна пара поїздів

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.07.17 18:353210

ТОП-10 самых известных запрещённых книг в мире

15.07.17 18:562950

Что думают николаевцы о продажи колбасы "вне закона"

15.07.17 19:172940

Добкин арестован на два месяца

15.07.17 19:332780

Ждем отключений: Украина осталась без атомного энергоблока

Самые читаемые

23.07.17 20:009270

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

17.07.17 11:016270

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

19.07.17 17:255700

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

16.07.17 09:555230

16 июля – 269 лет назад Михайло Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон»

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
ГГГШ 451020
ГГГШ 451086
ГГГТ 450362

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама