Интер обыграл Челси в матче Международного кубка чемпионов

Игроки Интера поразили как чужие ворота, так и свои.

Итальянский Интер обыграл действующего чемпиона Англии Челси в поединке Междунарожного кубка чемпионов, который проходил в Сингапуре.

Поединок завершился со счетом 1:2 в пользу Интера. В составе миланского клуба отличились Стеван Йоветич и Иван Перишич, а также Жоффрей Кондогбиа, который записал на свой счет автогол.

Отметим, что для Интера эта победа стала уже третьей подряд в рамках данного турнира. Ранее подопечные Лучано Спаллетти обыграли Лион (1:0) и Баварию (2:0). Челси, напротив, потерпели второе поражение. В предыдущем матче лондонцы уступили Баварии (2:3). Челси – Интер 1:2

Голы: 0:1 – 45 Йоветич, 0:2 – 53 Перишич, 1:2 – 74, автогол Кондогбиа. Челси: Куртуа, Алонсо (Рюдигер, 53), Аспиликуэта (Томори, 89), Давид Луиз, Мозес (Куэвас, 89), Фабрегас (Пашалич, 89), Канте (Скотт, 89), Виллиан (Мусонда, 65), Кэйхилл (Кларк-Солтер, 89), Батшуайи (Реми, 89), Мората (Бога, 65).

Интер: Паделли, Миранда (Мурильо, 71), Д`Амброзио (Раноккия, 90), Нагатомо (Ансальди, 71), Шкриньяр, Валеро (Валетти, 77), Брозович (Эдер, 71), Кандрева (Кондогбиа, 58), Перишич (Габриэл, 71), Гальярдини, Йоветич (Жоау Мариу, 58).