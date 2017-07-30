Футболист "Динамо" побил 50-летний рекорд клуба

19-летний полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков побил рекорд киевского клуба, который держался 50 лет. Футболист оформил хет-трик в матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу против "Карпат".

Как сообщает "Динамомания", хавбек сборной Украины стал самым юным автором хет-трика в истории команды, забив львовянам в возрасте 19 лет 256 дней.

Предыдущим обладателем рекорда был нападающий "Динамо" Анатолий Бышовец. Он закатил три гола в ворота "Черноморца" 3 августа 1966 года на 65-й, 75-й и 77-й минутах (матч завершился со счетом 3:0 в пользу киевлян). На тот момент нападающему было 20 лет и 102 дня.

Попутно Виктор улучшил и украинский рекорд клуба. До него самым молодым автором хет-трика в чемпионате Украины был бразилец Гильерме, который забил три мяча тем же "Карпатам" в возрасте 20 лет 206 дней.

Поединок "Динамо" - "Карпаты" прошел в субботу в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 5:0.

После этого матча киевляне вышли в единоличные лидеры чемпионата Украины с девятью очками. У "Карпат" осталось одно очко.