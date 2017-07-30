Футболист "Динамо" побил 50-летний рекорд клуба

30.07.17 13:26Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

19-летний полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков побил рекорд киевского клуба, который держался 50 лет. Футболист оформил хет-трик в матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу против "Карпат".

Как сообщает "Динамомания", хавбек сборной Украины стал самым юным автором хет-трика в истории команды, забив львовянам в возрасте 19 лет 256 дней.

Предыдущим обладателем рекорда был нападающий "Динамо" Анатолий Бышовец. Он закатил три гола в ворота "Черноморца" 3 августа 1966 года на 65-й, 75-й и 77-й минутах (матч завершился со счетом 3:0 в пользу киевлян). На тот момент нападающему было 20 лет и 102 дня.

Попутно Виктор улучшил и украинский рекорд клуба. До него самым молодым автором хет-трика в чемпионате Украины был бразилец Гильерме, который забил три мяча тем же "Карпатам" в возрасте 20 лет 206 дней.

Поединок "Динамо" - "Карпаты" прошел в субботу в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 5:0.

После этого матча киевляне вышли в единоличные лидеры чемпионата Украины с девятью очками. У "Карпат" осталось одно очко.

Похожие новости

22.07.17 12:05Букмекери назвали фаворита матчу "Шахтар" - "Динамо"

23.04.17 10:13Знаменитый украинский тренер жестко раскритиковал киевское "Динамо"

18.04.17 11:12Шевченко: Посмотрим, как Динамо с новой тактикой сыграет против Шахтера

18.01.17 11:31Виктор Цыганков признан лучшим молодым футболистом Украины 2016 года

15.07.15 10:34Суперкубок Украины: Ребров не тянул до пенальти, Луческу хочет больше игр с "Динамо"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Воскресенье, 30.07.2017

Закругление верхнее-левое

15:50Народный депутат Олег Березюк считает, что кампания против Сенкевича спровоцирована политикой (видео)

15:30Правила красивого и здорового загара: какие соки пить

15:10В этом году украинцы стали более уверенно брать кредиты

15:00В августе произойдет полное солнечное затмение

14:41Сепаратисты пытали и отпустили блогершу - ОГА

13:26Футболист "Динамо" побил 50-летний рекорд клуба

13:19"Новая почта" повышает тарифы с 1 августа

13:06"После повышения акцизов стоимость водки достигнет 87 грн", - председатель ассоциации "Укрводка"

12:59Порошенко попросили не вводить обязательное ВНО по английскому языку

12:4617 лет рабства: шокирующая история пленника-украинца

12:31Знаменитости и их трудное детство

12:14Любимый многими напиток защищает от болезней десен

11:59После ремонта дороги на 9-й линии спустя пару лет образовались провалы

11:36США передали Україні обладнання для військового центру на $ 22 млн

11:15Луганчанку, яку бойовики «ЛНР» відпустили з полону, катували

11:03Собак не годують у Миколаївському кінологічному центрі

10:43В Україні оголосили штормове попередження

10:30Сегодня Международный день дружбы

10:12ВДВ с роком

09:55«Укрзализныця»: В августе будут курсировать 34 летних поезда

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.07.17 15:562630

Илон Маск запустил загадочный сайт

16.07.17 16:122550

Штаб: Золотое обстреляли из запрещенного оружия

16.07.17 16:292470

У Миколаєві маршрутчик «під кайфом» сумлінно перевозив пасажирів.

16.07.17 16:372610

Швидкісні потяги "Укрзалізниці" з'єднають Одесу зі Львовом та Дніпром

Самые читаемые

23.07.17 20:0010030

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

17.07.17 11:016800

Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

19.07.17 17:256340

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

18.07.17 09:495480

Николаевцев приглашают поучаствовать в отборе руководителей объектов коммунальной собственности

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама