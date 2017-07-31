Российский гимн оказался под запретом на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

31.07.17 19:00Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Российским легкоатлетам запрещено исполнять и слушать гимн страны на чемпионате мира в Лондоне.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским спортсменам исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира в Лондоне. Об этом сообщается в регламенте участия нейтральных спортсменов на ЧМ, опубликованном на сайте IAAF.

"Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия, включая, но не ограничиваясь соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями", – говорится в регламенте.

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