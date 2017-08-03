Всеукраинский шахматный турнир в Николаеве выиграл одессит Александр Юровских

В Николаеве состоялся всеукраинский шахматный турнир «Путь к мастерству».

Турнир с нормой мастера спорта Украины по круговой системе при 12 участниках собрал шахматистов из Днепропетровской, Черниговской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Ровенской и Николаевской областей. С результатом 7,5 очка первое место занял одессит Александр Юровских. Второе и третье места разделили николаевец Владимир Сакун и тернопольский шахматист Иван Хабинец, у которых по 7 очков.

В турнире «В» по швейцарской системе в девять туров сыграло 32 шахматиста с национальным рейтингом до 2300 пунктов. В очень плотном и ровном турнире двое николаевцев, кандидаты в мастера Роман Штонь и Владислав Сидорика набрали по 7 очков. По дополнительным показателям первое место занял Роман Штонь. Мастер ФИДЕ Павел Трощенко занял чистое третье место с 6,5 очка.

Об этом сообщили в Николаевской областнйо федерации шахмат, передают "Николаевские новости".