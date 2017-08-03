Всеукраинский шахматный турнир в Николаеве выиграл одессит Александр Юровских

03.08.17 15:36Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве состоялся всеукраинский шахматный турнир «Путь к мастерству».

Турнир с нормой мастера спорта Украины по круговой системе при 12 участниках собрал шахматистов из Днепропетровской, Черниговской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Ровенской и Николаевской областей. С результатом 7,5 очка первое место занял одессит Александр Юровских. Второе и третье места разделили николаевец Владимир Сакун и тернопольский шахматист Иван Хабинец, у которых по 7 очков.

В турнире «В» по швейцарской системе в девять туров сыграло 32 шахматиста с национальным рейтингом до 2300 пунктов. В очень плотном и ровном турнире двое николаевцев, кандидаты в мастера Роман Штонь и Владислав Сидорика набрали по 7 очков. По дополнительным показателям первое место занял Роман Штонь. Мастер ФИДЕ Павел Трощенко занял чистое третье место с 6,5 очка.

Об этом сообщили в Николаевской областнйо федерации шахмат, передают "Николаевские новости".

Похожие новости

09.06.17 12:47Юные николаевские футболистки привезли из Умани «серебро» «Кубка надежд ФФУ»

31.05.17 14:22В Николаеве состоится открытый чемпионат по гребле посвященный памяти Владимира Чайки

28.05.17 18:43Закрытие Кубка ОО «Миколаїв-єдина родина» по парковому волейболу

27.05.17 15:11Кубок ОО «Миколаїв-єдина родина» по парковому волейболу открыт

23.05.17 13:54В Николаеве разыграют Кубок ОО «Миколаїв-єдина родина» по парковому волейболу

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Четверг, 03.08.2017

Закругление верхнее-левое

19:20В парке «Победа» появится объект ландшафтного дизайна

19:00За три тижні на Миколаївщині зловили півсотні людей, що були в розшуку

18:40Прокуратура проводит обыск в горсовете Ирпеня

18:20Мэнсон на киевском концерте поглумился над Москвой

18:00Загранпаспортов нет у 82% жителей Донбасса – опрос

17:40В Украине вступил в силу новый Госбюджет: куда потратят «лишние» деньги

17:20Инфляция в Украине достигла пика

17:00В Николаеве проводят санитарную очистку и облагораживают парк «Победа»

16:45Украина выплатит МВФ 450 млн долларов по программе stand by, - НБУ

16:30В Николаеве модернизируют 32 котельные

16:16На Николаевщине появятся еще два учебно-воспитательных комплекса

16:01В Николаеве полиция задержала разбойников нападения на фермера в Веселиновском районе

15:36Всеукраинский шахматный турнир в Николаеве выиграл одессит Александр Юровских

15:23Какой сегодня православный праздник: 3 августа - День памяти святого пророка Иезекииля

15:10Смерть солиста Linkin Park Честера Беннингтона вызвала рост спроса на альбомы группы

14:58Возле Николаева масштабно горела свалка

14:20Угля на украинских ТЭС хватит еще на полтора месяца

14:08Укрнафта продлила лицензии на добычу до 2037 года

13:49За время шестой сессии ВР приняла 125 законов

13:30Решается судьба николаевского аэропорта

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.07.17 19:403570

Зачем в Испании эксгумируют тело Сальвадора Дали?

20.07.17 19:533280

Под Днепром на учениях ранены восемь военных

20.07.17 20:003510

Американец закончил школу в 97 лет

20.07.17 20:203570

Google и BlaBlaCar запустили в Украине совместный сервис

Самые читаемые

23.07.17 20:0011820

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:357170

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:206830

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

22.07.17 18:006630

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама