Учасників та тренерів ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор нагородили Подяками голови Миколаївської ОДА

У п’ятницю, 4 серпня, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кіндратів вручив подяки учасникам та тренерам ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор.

ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри проходили у липні в місті Самсун (Туреччина). Миколаївські спортсмени зайняли друге місце, завоювавши 7 медалей, серед яких 4 срібних та 3 бронзові.

За вагомі спортивні досягнення Подяки оголошено:

Віктору Антипенку – майстру спорту України міжнародного класу з боротьби;

Сергію Баєву - майстру спорту України міжнародного класу з футболу;

Віктору Конкіну - майстру спорту України міжнародного класу з плавання;

Віталію Корепанову - майстру спорту України міжнародного класу з вільної та греко-римської боротьби;

Юлії Павленко - майстру спорту України міжнародного класу з тхеквондо. Також Подяки оголошено і тренерському складу.

«Миколаївська обласна державна адміністрація, голова облдержадміністрації Олексій Савченко пишаються і радіють таким досягненням наших спортсменів. Ми вражені результатами, які отримала наша збірна. Вони зайняли друге місце по світу, а це – вагомий показник роботи і спортсменів, і тренерів», - прокоментував Віталій Кіндратів.

Після урочистої частини спортсмени та тренери у невимушеній атмосфері поділилися враженнями від змагань із заступником голови ОДА Віталієм Кіндратівим та начальником відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Олександром Садовським.