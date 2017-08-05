Учасників та тренерів ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор нагородили Подяками голови Миколаївської ОДА
|05.08.17 14:26
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У п’ятницю, 4 серпня, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кіндратів вручив подяки учасникам та тренерам ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор.
ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри проходили у липні в місті Самсун (Туреччина). Миколаївські спортсмени зайняли друге місце, завоювавши 7 медалей, серед яких 4 срібних та 3 бронзові.
За вагомі спортивні досягнення Подяки оголошено:
Віктору Антипенку – майстру спорту України міжнародного класу з боротьби;
Сергію Баєву - майстру спорту України міжнародного класу з футболу;
Віктору Конкіну - майстру спорту України міжнародного класу з плавання;
Віталію Корепанову - майстру спорту України міжнародного класу з вільної та греко-римської боротьби;
Юлії Павленко - майстру спорту України міжнародного класу з тхеквондо.
Також Подяки оголошено і тренерському складу.
«Миколаївська обласна державна адміністрація, голова облдержадміністрації Олексій Савченко пишаються і радіють таким досягненням наших спортсменів. Ми вражені результатами, які отримала наша збірна. Вони зайняли друге місце по світу, а це – вагомий показник роботи і спортсменів, і тренерів», - прокоментував Віталій Кіндратів.
Після урочистої частини спортсмени та тренери у невимушеній атмосфері поділилися враженнями від змагань із заступником голови ОДА Віталієм Кіндратівим та начальником відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації Олександром Садовським.