Ломаченко дважды отправил Марриагу в нокдаун и досрочно выиграл бой

06.08.17 08:52Сколько просмотров этой статьи88Сколько комментариев этой статьи0

Украинский чемпион WBO успешно защитил свой пояс

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1-0, 6 КО) в очередной защите своего пояса в Лос-Анджелесе, США, победил представителя Колумбии Мигеля Марриагу (25-3-0, 21 КО).

Первые два раунда украинец присматривался к сопернику, пробивал по корупусу, пытался разбить блок колубимбийца. В средине третьей трехминутки Ломаченко отправил соперника в нокдаун, ударом правой. Затем Василий стал в угол ринга и показывал сопекрнику, чтобы тот шел на него. Марриага пошел, чемпион с легкостью отбился. Под конец четвертого раунда боксеры столкнулись головами из-за чего у хайтека в первые в карьере появилось рассчение по ходу боя - над левым глазом.

Пятый и шестой раунды прошли при полном доминировании Василия. Украинец то и дело прижимал соперника к канатам, разряжаясь серией ударов, которые Марриага не всегда успевал блокировать. Несколько раз Ломаченко шутливо постукивал колубмийца правой рукой по голове, как б показывая, кто хозяин в ринге. В конце шестой трехминутки было видно, что Марриага физически уже подсдал.

Эти наблюдения подтвердились в седьмом раунде, когда колумбиец уже просто не мог достойно противостоять ударам Ломаченко, а под конец трехминутки пропустил шикарный удар с левой и во второй раз в поединке упал на настил ринга. Арбитр отсчитал нокдаун и сразу же прозвучал гонг. А буквально спустя пару секунд угол колумбийца сообщил рефери, что снимает своего бойца.

Как итог - Василий Ломаченко защитил пояс чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, а Мигель Маррига неудачно завершил вторую в карьере попытку завоевать титул.

Похожие новости

29.07.17 13:30Украина завоевала седьмое «золото» на Всемирных играх-2017

07.06.17 08:09Украина опозорилась в матче против 182-й сборной мира

24.04.17 17:25Украинские боксеры выиграли девять золотых медалей на турнире Мангера

30.03.17 20:45Соперник Усика опубликовал видео подготовки к бою против украинца

20.02.17 14:26Кличко назвал свое преимущество над Джошу

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Воскресенье, 06.08.2017

Закругление верхнее-левое

12:31На Донбассе от взрыва гранаты погибли три человека

12:15Стала известна кандидатура «Почетного гражданина города Николаева»

11:54У Трампа уточнили возможные поставки оружия Киеву

11:30В Николаеве пройдет благотворительная акция «Собери портфель ребенку»

11:17В Одессе пассажиры пытались задушить таксиста

10:53На фестивале в Эстонии прямо на сцене умер украинский музыкант

10:36Необхідно демонополізувати українського виробника ― Абромавичус

10:18В Николаеве был задержан иностранец-грабитель

09:58Сегодня День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

09:40Цены на покупку двухкомнатных квартир в разных городах Украины в августе 2017 года: инфографика

09:2715 минут езды от Николаева и вы в сказке

09:10Курс валют на 6 августа

08:52Ломаченко дважды отправил Марриагу в нокдаун и досрочно выиграл бой

08:34Горіла миколаївська квартира

08:18Великобританія погодилася заплатити за вихід з Євросоюзу

08:00Доба в АТО: 31 обстріл, троє українських військових поранені

 05.08

21:00В Харькове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, есть погибший

20:50В Киеве мужчина зарезал родителей и двух сестер

20:30Есть мороженое в жару — опасно!

20:10Почему некоторые люди не испытывают счастья

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.07.17 12:574870

Медики назвали главные причины, почему вам постоянно хочется есть

23.07.17 13:153440

Принцы Уильям и Гарри рассказали о последнем звонке леди Дианы

23.07.17 13:282840

В Украину идут грозы с градом

23.07.17 13:433360

В Англии за наркотики из школ исключили рекордное число учеников

Самые читаемые

23.07.17 20:0013230

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:359040

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:208790

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

23.07.17 18:227350

Опасности сменного графика: почему работать ночью вредно и как это влияет на организм

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама