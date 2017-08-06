Ломаченко дважды отправил Марриагу в нокдаун и досрочно выиграл бой

Украинский чемпион WBO успешно защитил свой пояс

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1-0, 6 КО) в очередной защите своего пояса в Лос-Анджелесе, США, победил представителя Колумбии Мигеля Марриагу (25-3-0, 21 КО).

Первые два раунда украинец присматривался к сопернику, пробивал по корупусу, пытался разбить блок колубимбийца. В средине третьей трехминутки Ломаченко отправил соперника в нокдаун, ударом правой. Затем Василий стал в угол ринга и показывал сопекрнику, чтобы тот шел на него. Марриага пошел, чемпион с легкостью отбился. Под конец четвертого раунда боксеры столкнулись головами из-за чего у хайтека в первые в карьере появилось рассчение по ходу боя - над левым глазом.

Пятый и шестой раунды прошли при полном доминировании Василия. Украинец то и дело прижимал соперника к канатам, разряжаясь серией ударов, которые Марриага не всегда успевал блокировать. Несколько раз Ломаченко шутливо постукивал колубмийца правой рукой по голове, как б показывая, кто хозяин в ринге. В конце шестой трехминутки было видно, что Марриага физически уже подсдал.

Эти наблюдения подтвердились в седьмом раунде, когда колумбиец уже просто не мог достойно противостоять ударам Ломаченко, а под конец трехминутки пропустил шикарный удар с левой и во второй раз в поединке упал на настил ринга. Арбитр отсчитал нокдаун и сразу же прозвучал гонг. А буквально спустя пару секунд угол колумбийца сообщил рефери, что снимает своего бойца.

Как итог - Василий Ломаченко защитил пояс чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, а Мигель Маррига неудачно завершил вторую в карьере попытку завоевать титул.