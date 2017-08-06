Украинские гребцы завоевали бронзу на чемпионате США

06.08.17 20:09Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Андрей Иванчук и Павел Приходько стали призерами Club Nationals 2017

Украинские спортсмены взяли медаль на чемпионате США по академической гребле среди клубов. Экипаж в составе Андрея Иванчука и Павла Приходько сумел завоевать бронзу турнира Club Nationals 2017, который проходил на озере Харша в городе Бифел (штат Огайо). Наши соотечественники, представляющие Miami Beach Rowing Club, выступали в олимпийском классе M2- (двойка распашная без рулевого).

Приходько и Иванчук являются воспитанниками киевской школы академической гребли. На протяжении нескольких лет они выступали в составе сборной Украины. Спортсмены более десяти раз выигрывали на национальном чемпионате, становились победителями и призерами международных регат, а также были финалистами чемпионатов мира и Европы.

Около двух лет назад Приходько и Иванчук переехали в США, где начали выступать на клубном уровне. За океаном они продолжили показывать успешные результаты. В мае 2017-го наши гребцы добились победы в распашной двойке без рулевого на Florida Masters Regatta на озере Клермонт в Орландо (штат Флорида) а в середине июня заняли первое место на соревнованиях Sunshine State Games Rowing Championships. После этого украинцы отправились на Национальный Чемпионат США, где, как уже было сказано, взяли бронзу.

Отметим, что Андрею и Павлу удается совмещать спортивную карьеру с тренерской работой. В апреле этого года экипаж женской четверки парной фрешмен (ученики не старше 9-го класса) под их руководством взял золото на FSRA Sculling Championships в городе Сарасота (штат Флорида), а в июне смог завоевать серебро на региональном чемпионате US Rowing Southeast Regional Championships в Атланте (штат Джорджия).

В планах на осень у Приходько и Иванчука значится участие в двух крупнейших регатах мира − Head of Charles (21-22 октября 2017) в Бостоне (штат Массачусетс) и Head of the Hooch (4-5 ноября 2017) в Чаттануге (штат Теннесси). На обоих соревнованиях украинцы рассчитывают пополнить коллекцию медалей. А уже на 2018 год они ставят глобальную задачу – взять золото чемпионата США. Также в ближайшем будущем наши соотечественники намерены воплотить свою давнюю мечту и открыть собственный гребной клуб.

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