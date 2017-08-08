Без намека на пафос: в сети восхитились крутым поступком Кличко в Киеве

08.08.17 12:09Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Легенда мирового бокса Владимир Кличко, объявивший о завершении карьеры, вызвал восторг у поклонников своим поведением в обществе. 41-летний бывший чемпион мира проводит свободное время в столице Украины, где сыграл в волейбол с обычными киевлянами.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал известный автогонщик и волонтер Алексей Мочанов. Он отметил, что Владимир вел себя без всяких намеков на свой звездный статус и даже получал нагоняй от тренера, передает NewsOboz.org.

«В общем коллективе, на общих основаниях, без претензий и даже намека на особое отношение к себе, пафос или задранный нос. Выполнял тот же объем разминочной и тренировочной работы, что и все. Получал замечания, когда косорезил, подбадривал всех по обе стороны площадки своим примером и добрым словом, своевременной незлой шуткой и отношением к работе в спорте», - написал Мочанов.

В комментариях пользователи восхитились легендарным спортсменом. «Он - это большая буква Ч. Потому что и Чемпион, и Человек. Всегда. Гордость», «Красавчик», «Наш человек!», «Чемпион крут», - пишут поклонники.

Похожие новости

20.07.17 12:28Сегодня в Польше стартуют Всемирные игры-2017

07.06.17 08:09Украина опозорилась в матче против 182-й сборной мира

20.03.17 20:47Губернатор Николаевщины возглавил список украинских политиков-«транжир»

19.03.17 14:15МФК «Николаев» выиграл в стартовом матче после зимнего перерыва

20.02.17 14:26Кличко назвал свое преимущество над Джошу

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Вторник, 08.08.2017

Закругление верхнее-левое

13:55Рейтинг Трампа установил новый антирекорд

13:33СМИ: Саакашвили выехал из Польши

13:20Телефонні шахраї тепер крадуть із карток гроші вже навіть без пін-коду: історія з Миколаєва

13:005 країн для тих хто не встиг отримати біометричні паспорти

12:42Апелляционный суд подтвердил банкротство банка Михайловский

12:26В Николаеве два пожара за ночь

12:09Без намека на пафос: в сети восхитились крутым поступком Кличко в Киеве

11:57Сегодня часть территории Украины накроет приятная прохлада

11:36Стартував позачерговий призов до лав нацгвардії

11:23Флешмоб николаевских мам

11:05Сегодня День войск связи Украины

10:50Сьогодні з'явиться інформація про зарахування абітурієнтів до вишів

10:19Курс валют на 8 августа

09:43В Николаеве сбили велосипедиста

09:27Зміни в Кабміні України розпочнуться до осені

09:09Турист из Украины спас от акулы австрийку

08:55Гитарист группы "Green Grey" попал в ДТП в Николаеве

08:39"Летняя школа для учителей" на Николаевщине привлекает к себе все большое количество педагогов

08:20Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2017 году

08:03Доба в АТО: 18 обстрілів, 1 український військовий загинув, двоє поранені

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.07.17 14:143390

В Николаеве девушка выпрыгнула с 9 этажа

25.07.17 16:123130

В Украину заходит крупный автобусный перевозчик из ЕС

25.07.17 16:123580

Соцсети снова высмеяли Савченко за видео с нецензурной лексикой

25.07.17 16:223320

Кремль: оружие США отдалит мир на Донбассе

Самые читаемые

29.07.17 10:3510500

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

05.08.17 10:088520

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

25.07.17 18:096650

Сборная Украины выиграла две медали чемпионата Европы по стрельбе

25.07.17 16:326380

Железной дорогой в Польшу едет в четыре раза больше пассажиров, чем обратно

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама