Без намека на пафос: в сети восхитились крутым поступком Кличко в Киеве

Легенда мирового бокса Владимир Кличко, объявивший о завершении карьеры, вызвал восторг у поклонников своим поведением в обществе. 41-летний бывший чемпион мира проводит свободное время в столице Украины, где сыграл в волейбол с обычными киевлянами.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал известный автогонщик и волонтер Алексей Мочанов. Он отметил, что Владимир вел себя без всяких намеков на свой звездный статус и даже получал нагоняй от тренера, передает NewsOboz.org.

«В общем коллективе, на общих основаниях, без претензий и даже намека на особое отношение к себе, пафос или задранный нос. Выполнял тот же объем разминочной и тренировочной работы, что и все. Получал замечания, когда косорезил, подбадривал всех по обе стороны площадки своим примером и добрым словом, своевременной незлой шуткой и отношением к работе в спорте», - написал Мочанов.

В комментариях пользователи восхитились легендарным спортсменом. «Он - это большая буква Ч. Потому что и Чемпион, и Человек. Всегда. Гордость», «Красавчик», «Наш человек!», «Чемпион крут», - пишут поклонники.