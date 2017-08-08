У николаевского боксера Максима Фатича «серебро» международного турнира в Минске

08.08.17 18:20Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

В Минске состоялся ХV международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.

Николаевец Максим Фатич в весовой категории до 52 кг в полуфинале единогласным решением судей победил армянского боксера Кориуна Согомоняна. Как сообщают Николаевские новости, в финале воспитанник заслуженного тренера Украины Николая Хаджиогло уступил британцу Вильяму Коукоа. У Максима Фатича «серебро».

Еще один николаевец Констатин Довбыщенко, выступавший в весовой категории до 91 кг, в первом круге раздельным решением судей (2:3) проиграл таджикскому боксеру Джахону Курбанову.

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