У николаевского боксера Максима Фатича «серебро» международного турнира в Минске

В Минске состоялся ХV международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.

Николаевец Максим Фатич в весовой категории до 52 кг в полуфинале единогласным решением судей победил армянского боксера Кориуна Согомоняна. Как сообщают Николаевские новости, в финале воспитанник заслуженного тренера Украины Николая Хаджиогло уступил британцу Вильяму Коукоа. У Максима Фатича «серебро».

Еще один николаевец Констатин Довбыщенко, выступавший в весовой категории до 91 кг, в первом круге раздельным решением судей (2:3) проиграл таджикскому боксеру Джахону Курбанову.