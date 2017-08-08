26.07.17 08:123060
У николаевского боксера Максима Фатича «серебро» международного турнира в Минске
|08.08.17 18:20
|74
|0
В Минске состоялся ХV международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.
В Минске состоялся ХV международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.
Николаевец Максим Фатич в весовой категории до 52 кг в полуфинале единогласным решением судей победил армянского боксера Кориуна Согомоняна. Как сообщают Николаевские новости, в финале воспитанник заслуженного тренера Украины Николая Хаджиогло уступил британцу Вильяму Коукоа. У Максима Фатича «серебро».
Еще один николаевец Констатин Довбыщенко, выступавший в весовой категории до 91 кг, в первом круге раздельным решением судей (2:3) проиграл таджикскому боксеру Джахону Курбанову.