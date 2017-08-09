МФК «Николаев» подписал еще одного футболиста

Центральный защитник Александр Аксенов продолжит карьеру на юге Украины.

23-летний футболист, последним клубом которого был «Арсенал-Киев», оформил отношения с МФК «Николаев».

Об этом сообщает MatchDay.ua.

Накануне Аксенов был внесен в заявку второй команды этого клуба, благодаря чему имеет возможность по ходу сезона играть сразу в двух лигах — Первой и Второй.

Ранее уроженец Краматорска выступал в Премьер-лиге за «Таврию» и «Ильичевец», во Второй — за «Шахтер-3», а в Первой — за краматорский «Авангард» и «Арсенал-Киев».