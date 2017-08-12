29.07.17 13:307520
В Николаеве стартует международный турнир по ММА
|12.08.17 11:31
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Николаевцев ожидает сегодня масштабное зрелище, участники которого приняли участие в церемонии взвешивания вчера.
Николаевцев ожидает сегодня масштабное зрелище, участники которого приняли участие в церемонии взвешивания вчера.
В пятницу, 11 августа, в самом центре города состоялась церемония взвешивания участников международного турнира по смешанным боевым искусствам «Дорогу непокоренным-III». Бойцы из разных уголков Украины и зарубежья встретились со своими соперниками «face to face». Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
В Каштановом сквере на улице Соборной кроме спортсменов собрались их тренеры, друзья, знакомые, родственники и самые искренние болельщики.
Напомним, что сегодня, 12 августа, в 20:00 на Центральном городском стадионе Николаева, при поддержке председателя облгосадминистрации Алексея Савченко, состоится Международный турнир по ММА «Дорогу непокоренным-III», посвященный памяти воинов АТО.
Болельщиков смешанных боев ждут 11 зрелищных поединков, в частности — бой за титул Интернационального Чемпиона по версии WMMAF и бой за пояс Чемпиона Европы по версии MMA PRO.
ВХОД СВОБОДНЫЙ