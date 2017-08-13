Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:30Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Игорь Главан финишировал четвертым на дистанции 50 км.

Украинец Игорь Главан остался без медали чемпионата мира по легкой атлетике, хотя и был близок к ней, передаёт КорреспондеТ.net

В спортивной ходьбе на 50 км среди мужчин Игорь Главан финишировал четвертым, проиграв двум японцам - Хирооки Араи и Каи Кобаяси – около 20 секунд. Дистанцию он преодолел за 3:41.11.

С начала дистанции Главан шел в своем темпе, отпустив группу лидеров, а после 25 км ускорился и стал отыгрывать отставание от медальных позиций. После 40 километра Главан вышел на четвертое место, но достать двух японских ходоков не сумел.

Главан не сумел побить рекорд Украины в этом виде, который он же установил на чемпионате мира-2013 в Москве (3:40.39). Тогда он тоже занял четвертое место.

Золото в Лондоне с преимуществом в 8 минут и 5 секунд над ближайшим преследователем завоевал француз Йоханн Диниз, который потратил на преодоление 50-ти километров 3:33.12. Это время – новый рекорд чемпионатов мира.

Два других украинца финишировали в топ-30. Иван Банзерук занял 19-е место (3:49:49), а Марьян Закальницкий – 27-м (3:57:29).

Похожие новости

06.08.17 20:09Украинские гребцы завоевали бронзу на чемпионате США

06.08.17 08:52Ломаченко дважды отправил Марриагу в нокдаун и досрочно выиграл бой

07.07.17 12:34Бокс: Редкач попал в аварию в США

07.06.17 08:09Украина опозорилась в матче против 182-й сборной мира

29.04.17 08:43Жена Порошенко станет телеведущей

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Воскресенье, 13.08.2017

Закругление верхнее-левое

19:24Британские автобусы начнут "пить кофе"

18:58СМИ узнали зарплату Турчинова за июль

18:39Голубую мечту из 90-х продают за 130 тысяч долларов

18:17Укравтодор обещает начать строить первую платную дорогу

17:56Израиль вошел в список самых здоровых стран

17:44Парень пробежал всю Швейцарию во имя любви к украинке

17:22На Майдане развернули флаг непризнанной Ичкерии

16:57В Киеве усилят охрану порядка из-за футбольного матча

16:48Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

16:30Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

15:51Лондон не будет использовать переходный период, чтобы остаться в ЕС

15:32В Украине ожидается повышения цен на арбузы

15:16На Украину обрушится мощный циклон

14:36В Китае построили крупнейшую скульптуру из песка

14:33На Донбассе прогремел взрыв

14:02В Николаеве состоится 5-ти часовой забег в парке Победы с целью популяризации вегетарианства

13:41И вновь о чипировании домашних питомцев

13:27За неделю в Николаеве родилось 97 малышей

13:00Спасатели Николаевщины просят перенести начало сезона охоты из-за чрезвычайной пожарной опасности

12:37В Швеции мужчина открыл стрельбу по людям

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.07.17 19:313380

Путин изменил правила получения гражданства России для украинцев

30.07.17 20:095950

Новый клип Рианны за сутки собрал восемь миллионов просмотров [видео]

30.07.17 20:207230

Николаевский полицейский спецназ отправился в зону АТО

30.07.17 20:464410

День Военно-морского флота в Николаеве

Самые читаемые

05.08.17 10:0815540

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

31.07.17 16:219800

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

01.08.17 14:137250

В Николаеве продолжаются сборы резервистов

30.07.17 20:207230

Николаевский полицейский спецназ отправился в зону АТО

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама