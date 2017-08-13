Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

Игорь Главан финишировал четвертым на дистанции 50 км.

Украинец Игорь Главан остался без медали чемпионата мира по легкой атлетике, хотя и был близок к ней, передаёт КорреспондеТ.net

В спортивной ходьбе на 50 км среди мужчин Игорь Главан финишировал четвертым, проиграв двум японцам - Хирооки Араи и Каи Кобаяси – около 20 секунд. Дистанцию он преодолел за 3:41.11.

С начала дистанции Главан шел в своем темпе, отпустив группу лидеров, а после 25 км ускорился и стал отыгрывать отставание от медальных позиций. После 40 километра Главан вышел на четвертое место, но достать двух японских ходоков не сумел.

Главан не сумел побить рекорд Украины в этом виде, который он же установил на чемпионате мира-2013 в Москве (3:40.39). Тогда он тоже занял четвертое место.

Золото в Лондоне с преимуществом в 8 минут и 5 секунд над ближайшим преследователем завоевал француз Йоханн Диниз, который потратил на преодоление 50-ти километров 3:33.12. Это время – новый рекорд чемпионатов мира.

Два других украинца финишировали в топ-30. Иван Банзерук занял 19-е место (3:49:49), а Марьян Закальницкий – 27-м (3:57:29).