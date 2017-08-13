В Киеве усилят охрану порядка из-за футбольного матча

Матч начнется в 19.30 на стадионе Лобановского.

Более 400 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут поддерживать правопорядок вокруг прилегающей к стадиону Динамо им. В. Лобановского территории. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"13 августа в 19.30 состоится футбольный матч Чемпионата Украины между командами премьер-лиги Олимпик (Донецк) - Черноморец (Одесса) на стадионе Динамо им. В. Лобановского. В связи с этим под особым вниманием правоохранителей будет находиться территория вокруг спортивной арены, а также ближайшие станции метро", - сказано в сообщении.

Киевские полицейские призывают болельщиков вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу, не нарушать общественный порядок, а также способствовать правоохранителям в выполнении их функций по охране безопасности.

В случае нарушения требований действующего законодательства виновные лица будут нести административную или уголовную ответственность. Сотрудники полиции в пределах своей компетенции будут немедленно реагировать на любые противоправные действия.