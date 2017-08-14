Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

14.08.17 20:28Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Португальский футболист наказан за толчок арбитра в матче за Суперкубок Испании.

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первой игре за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны", сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Роналду получил одноматчевую дисквалификацию за удаление, и отстранение еще на четыре игры за толчок арбитра. Также по итогам инцидента клуб оштрафован на 1750 евро, а сам португалец – на 3805 евро.

Если дисквалификация Роналду будет оставлена в силе, он пропустит второй матч за Суперкубок Испании с "Барселоной", который состоится 16 августа. Также Роналду не сыграет в стартовых турах чемпионата Испании с "Депортиво", "Валенсией", "Леванте" и "Реал Сосьедад".

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