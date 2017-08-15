МФК «Николаев» на своем поле победил «Кремень» из Кременчуга со счетом 2:0

Первая лига, 6-й тур. МФК "Николаев" 2:0 (2:0) "Кремень" (Кременчуг) 19:00. г. Николаев. Центральный городской стадион. 300 зрителей. +27.

Арбитраж: Арбитр: Виктор Арановский (Киев). Ассистенты: Геннадий Литвинов (Луганск), Марина Стрелецкая (Сумы). Резервный арбитр: Виктор Мамчур (Николаевская область). Инспектор ФФУ: Юрий Исаев (Запорожье).

Голы: Кравчук (а/г, 13), Сикорский (44). Предупреждения: Рогозинский (51), Гаврилюк (57), Герасимец (90+2); Ченбай (60). МФК "Николаев": Важинский, Гаврилюк, Цебро, Момот (Чучман), Алексанов, Ковалёв, Рогозинский (Берко), Яворский (Назаренко), Попов (Герасимец), Сикорский (Шарабура). Запасные: Майборода, Бессалов. Главный тренер: Руслан Забранский.

"Кремень": Завгородний, Ченбай, Квачёв (Прошенко), Кравчук (Бычков), Горват, Пискун, Богданов (Тимченко), Тертышный, Степанчук, Боровский (Олейник), Янаков (Авраменко). Запасные: Онопко, Ходуля. Главный тренер: Сергей Ященко.

МФК "Николаев" добыл четвёртую победу подряд, обыграв в домашних стенах кременчугский "Кремень".

Игра проходила на встречных курсах, но хозяева удалось провести быстрый гол: Алексанов, который отчетный поединок провёл на высочайшем уровне, здорово навесил с левого фланга, а центральный защитник гостей Кравчук "подрезал" мяч в дальний угол Завгороднего.

"Кремень", приехавший в Николаев без экс-"корабела" Саркисяна, за весь матч создал лишь два опасных момента у ворот Важинского. Оба не сумел использовать Степанчук - вингер гостей дважды оказывался на ударной позиции, но его удары с углов вратарской были неточны.

Николаевскому клубу удалось провести важный мяч "в раздевалку": атаку "вторым темпом" поддержал Гаврилюк, который сделал точную подачу на Сикорского. Форвард разобрался в эпизоде, пробив точно в створ - 2:0!

Во втором тайме ближе к забитым мячам был "Николаев". Два момента не использовал Яворский (в одном из них блестящую реакцию продемонстрировал Завгородний).

Под конец встречи на поле появился новобранец "корабелов" - атакующий полузащитник Никита Шарабура, воспитанник николаевского и львовского футбола, поигравший за юношеские составы "Карпат".+

2:0 - команда Руслана Забранского уверенно побеждает "Кремень" и выходит на седьмое место в турнирной таблице.

Отметим ещё один приятный момент: последние четыре матча МФК "Николаев" завершил победами, а разница мячей - 7:1.

Пресс-служба МФК «Николаев»