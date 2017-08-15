Шарапова и в Цинциннати не сыграет с воспитанницей южноукраинского тенниса Лесей Цуренко

15.08.17 11:04Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

13 августа завершился Открытый чемпионат Канады по теннису с призовым фондом 2,434 миллиона долларов. Соревнования на хардовых кортах в Торонто относятся к серии WTA Premier 5.

Воспитанница южноукраинского тенниса, 30-й номер мирового рейтинга Леся Цуренко в первом же круге проиграла 11-й ракетке мира Доминике Цибулковой из Словакии - 6:7, 4:6. А вот первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/8 финала разгромила легендарную американскую теннисистку Венус Уильямс - 6:2, 6:1. Теперь в коллекции харьковчанки есть победы над обеими сестрами: у Серены Уильямс она выиграла на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает Николаевские новости.

А в Канаде в 1/4 финала Свитолина обыграла четвертый номер мирового рейтинга испанку Гарбинье Мугурусу - 4:6, 6:4, 6:3, а затем деклассировала вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии - 6:1, 6:1. В финале украинка сломила сопротивление датчанки Каролин Возняцки (№6 мирового тенниса) - 6:4, 7:5.

В итоге, Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA и стала первой теннисисткой в истории тура, которой удалось взять три титула подряд на турнирах Premier 5 со старта сезона. Победа в Канаде позволила Элине подняться на четвертое место в рейтинге WTA - и это тоже рекорд - для украинского тенниса.

А в Цинциннати (США) вчера стартовал еще один крупный турнир - с призовым фондом 7,8 миллиона долларов. Россиянка Мария Шарапова снялась из-за травмы. Так что ее игра с Лесей Цуренко на начальной стадии турнира не состоится.

Жребий сводил этих теннисисток несколько недель назад на турнире в Стэнфорде, и тогда Шарапова отказалась выходить на корт, сославшись на травму.

Рейтинг WTA. На 14 августа

1 (1). К. Плишкова (Словакия) - 6940 2 (2). С. Халеп (Румыния) - 6150 3 (3). А. Кербер (Германия) - 5730 4 (5). Э. Свитолина (Украина) - 5650 5 (6). К. Возняцки (Дания) - 5310 6 (4). Г. Мугуруса (Испания) - 5310 7 (7). Д. Конта (Великобритания) - 4665 8 (8). С. Кузнецова (Россия) - 4410 9 (9). В. Уильямс (США) - 4167 10 (10). А. Радваньска (Польша) - 3985 ...30 (30). Л. Цуренко (Украина) - 1625 106 (106). Е. Бондаренко (Украина) - 572 115 (116). Е. Козлова (Украина) - 518

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