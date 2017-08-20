Гвоздик нокаутував Бейкера

20.08.17 08:28Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

У американському місті Лінкольн Гвоздик домінував у ринзі впродовж усього бою, а у шостому раунді відправив Бейкера у нокдаун.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українець миттєво кинувся добивати суперника та примусив арбітра зупинити поєдинок та зафіксувати перемогу технічним нокаутом.

Таким чином, Олександр Гвоздик відстояв титул чемпіона NABF (Північноамериканської боксерської федерації).

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