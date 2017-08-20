Гвоздик нокаутував Бейкера У американському місті Лінкольн Гвоздик домінував у ринзі впродовж усього бою, а у шостому раунді відправив Бейкера у нокдаун. Про це повідомляє Еспресо.TV. Українець миттєво кинувся добивати суперника та примусив арбітра зупинити поєдинок та зафіксувати перемогу технічним нокаутом. Таким чином, Олександр Гвоздик відстояв титул чемпіона NABF (Північноамериканської боксерської федерації). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама