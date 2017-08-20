Латвия отказалась от матча с Украиной в Киеве из-за нехватки игроков

20.08.17 17:57Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

Товарищеский матч баскетбольных сборных в Киеве сорвался

Сборная Латвии по техническим причинам не смогла прибыть в Киев. Оказалось, что тренер команды Айнарс Багатскис не смог физически набрать хотя бы 10 баскетболистов, которые смогли бы прибыть на спарринг.

Сразу трое игроков латвийской команды несколькими днями ранее сдали свои паспорта для получения на следующий сезон рабочих виз в странах, не входящих в ЕС. Кристапс Порзингис и Давис Бертанс не успели получить разрешение от НБА этот поединок, поскольку он не был в предыдущем плане. Кроме того добавилась и микротравмы некоторых исполнителей полученные в товарищеском поединке против сборной Литвы.

Следовательно, латвийская сторона вынуждена была отказаться от визита в Киев и попросила прощения за сложившуюся ситуацию.

Похожие новости

13.08.17 16:30Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

25.07.17 18:09Сборная Украины выиграла две медали чемпионата Европы по стрельбе

29.04.17 10:37В Киеве водителей оставили без газовых заправок

23.04.17 18:16В Украине появился «хоккейный городок»

23.02.17 17:34В Киеве ограбили банк

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Воскресенье, 20.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:30В США авто перескочило через разведенный мост (видео)

17:57Латвия отказалась от матча с Украиной в Киеве из-за нехватки игроков

17:27В Николаеве провели очередной рейд по предотвращению стихийной торговли

16:55С начала года в Украине больше всего подорожал алкоголь

16:33Вооруженные российские силовики сорвали патриотическое мероприятие крымских татар

16:00Украина отстает от Европы на 10 лет в развитии мобильного интернета

15:29Трамп надеется, что протесты объединят Америку

15:00В Украине задержан француз, укравший миллионы

14:31В Николаеве горит Матвеевский лес

13:58ДЭУ в лобовую влетел в Фольксваген: один водитель погиб сразу, второй - в больнице

13:28В Украине появился новый вид мошенничества: воры «модернизируют» банкоматы

13:05В Киеве конфликт в автобусе закончился стрельбой

12:31Николаевская полиция предотвратила преступление

12:14Президенту України запропонували запровадити День cантехніка

11:54Николаевщина и Одесская область ведет споры из-за территории

11:30В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

11:06Сегодня Всемирный день лени

10:51Погода на сегодня: в Украине местами дожди с грозами, температура до +34

10:30Президент Грузії планує візит до України

10:13На Николаевщине горел лес

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

06.08.17 18:503200

«Танок на майдані Конґо» дал концерт в Николаеве

06.08.17 19:067870

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

06.08.17 19:247440

Голливудская пара приехала в Украину

06.08.17 19:443950

На берегах Николаева тысячи мертвых бычков

Самые читаемые

17.08.17 20:0510860

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

06.08.17 19:067870

Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

06.08.17 19:247440

Голливудская пара приехала в Украину

06.08.17 20:096690

Украинские гребцы завоевали бронзу на чемпионате США

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама