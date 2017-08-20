Латвия отказалась от матча с Украиной в Киеве из-за нехватки игроков

Товарищеский матч баскетбольных сборных в Киеве сорвался

Сборная Латвии по техническим причинам не смогла прибыть в Киев. Оказалось, что тренер команды Айнарс Багатскис не смог физически набрать хотя бы 10 баскетболистов, которые смогли бы прибыть на спарринг.

Сразу трое игроков латвийской команды несколькими днями ранее сдали свои паспорта для получения на следующий сезон рабочих виз в странах, не входящих в ЕС. Кристапс Порзингис и Давис Бертанс не успели получить разрешение от НБА этот поединок, поскольку он не был в предыдущем плане. Кроме того добавилась и микротравмы некоторых исполнителей полученные в товарищеском поединке против сборной Литвы.

Следовательно, латвийская сторона вынуждена была отказаться от визита в Киев и попросила прощения за сложившуюся ситуацию.