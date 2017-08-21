Украина выиграла первую золотую медаль Универсиады

Михаил Романчук стал первым в плавании на дистанции 400 м.

На Универсиаде-2017 на Тайване наша команда завоевала первое "золото". Чемпионом в плавании на дистанции 400 м вольным стилем стал Михаил Романчук, сообщает Сегодня.

В конце июля Романчук выиграл "серебро" чемпионата мира-2017 (дистанция 1500м). Кроме того, что "бронзу" в фехтовании на шпагах выиграла Ксения Пантелеева. В полуфинале против Камилы Пытки из Польши украинка упустила победу в конце схватки.

Также "бронза" у дзюдоиста Андрея Колесника, выступающего в самой тяжелой категории свыше 100 кг. В поединке за третье место украинец справился с Да Силва Искудеро из Бразилии.