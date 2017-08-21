Владимир Кличко: "Макгрегор немного напоминает мне Виталия"

21.08.17 12:12Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

Украинский боксер считает, что Мейвезеру не стоит ввязываться в драку с бойцом ММА.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, запланированного на 26 августа в Лас-Вегасе, пишет Сегодня.

"С одной стороны, это неравный бой, потому что у Флойда больше преимуществ. Но Макгрегор не боксирует, как обычный боксер. Макгрегор немного напоминает мне Виталия Кличко. Он неортодоксален. Это будет непросто для опытного Мейвезера.

Флойд никогда не был большим панчером, и, на мой взгляд, для него будет ошибкой ввязываться в драку с Макгрегором. Ему следует вести бой так, как он умеет лучше всего", – цитирует Кличко Spox.

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