Николаевец завоевал серебро боксерского турнира братьев Кличко.

Об этом говорится в сообщении Федерации бокса Николаевской области в Facebook, передает nikvesti.com

Эльмир Набиев, стартовав с полуфинальной стадии, провел на турнире два боя. В первом он без труда одолел соперника из Турции Фират Даяна (единогласное решение судей 5: 0), а в финале, к сожалению, проиграл грузинскому спортсмену Сахил Алакхевероди (1: 4). В итоге, наш легковес завоевал серебряную медаль именитого турнира.

Дмитрий Самбура, как и его товарищ по команде, выиграл первый бой, правда победа в нем над шведом Роберто Бенгтсоном досталась нашему боксеру очень нелегко (раздельное решение судей 3: 2). А вот же своему земляку боксеру из Одессы Максиму Молодану наш спортсмен, к сожалению, проиграл (0: 5) и остановился в шаге от пьедестала почета.