Украинские боксеры успешно добрались в Германию на чемпионат мира

23.08.17 13:50Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Главный тренер сборной остался доволен тем, как приняли команду в Гамбурге.

Национальная сборная Украины по боксу успешно досталась Германии, а именно города Гамбург, где уже через несколько дней начнет выступления на главном боксерском старте года - чемпионате мира по боксу среди мужчин.

"Сейчас мы уже находимся в Гамбурге, где успели пройти процедуру аккредитации и вместе с другими сборными ожидаем официальную церемонию жеребьевки, а уже на следующий день начнем выступления на чемпионате мира.

В общем организаторами соревнований созданы хорошие условия для проживания и тренировок. Питание также на должном уровне", - отметил главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский.

Стартовые поединки чемпионата мира пройдут 25 августа. Поединки дневной программы соревнований начнутся в 15:00.

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