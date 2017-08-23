Шпажистки принесли Украине шестую золотую медаль Универсиады

Четвертый день Универсиады Украина завершила с 17 медалями.

Украинские фехтовальщицы пополнили копилку сборной Украины шестой золотой медалью Всемирной летней Универсиады в Тайбэе, передает КорреспонденТ.net

Ксения Пантелеева, Юлия Свистил и Джоан Фейби Бежура на пути к финалу обыграли команды Японии (45:26), Швейцарии (45:33), Польши (45:38), а в решающем противостоянии "сине-желтые" вырвали победу у сборной США (45:44).

Кроме того, в четвертый день Универсиады медали завоевали гимнасты – Олег Верняев выиграл три медали, а еще одно серебро выиграл Петр Пахнюк на брусьях.

В активе сборной Украины уже 17 медалей - 6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых.