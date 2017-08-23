09.08.17 18:395720
Шпажистки принесли Украине шестую золотую медаль Универсиады
|23.08.17 14:58
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Четвертый день Универсиады Украина завершила с 17 медалями.
Четвертый день Универсиады Украина завершила с 17 медалями.
Украинские фехтовальщицы пополнили копилку сборной Украины шестой золотой медалью Всемирной летней Универсиады в Тайбэе, передает КорреспонденТ.net
Ксения Пантелеева, Юлия Свистил и Джоан Фейби Бежура на пути к финалу обыграли команды Японии (45:26), Швейцарии (45:33), Польши (45:38), а в решающем противостоянии "сине-желтые" вырвали победу у сборной США (45:44).
Кроме того, в четвертый день Универсиады медали завоевали гимнасты – Олег Верняев выиграл три медали, а еще одно серебро выиграл Петр Пахнюк на брусьях.
В активе сборной Украины уже 17 медалей - 6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых.