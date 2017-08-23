Шпажистки принесли Украине шестую золотую медаль Универсиады

23.08.17 14:58Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Четвертый день Универсиады Украина завершила с 17 медалями.

Украинские фехтовальщицы пополнили копилку сборной Украины шестой золотой медалью Всемирной летней Универсиады в Тайбэе, передает КорреспонденТ.net

Ксения Пантелеева, Юлия Свистил и Джоан Фейби Бежура на пути к финалу обыграли команды Японии (45:26), Швейцарии (45:33), Польши (45:38), а в решающем противостоянии "сине-желтые" вырвали победу у сборной США (45:44).

Кроме того, в четвертый день Универсиады медали завоевали гимнасты – Олег Верняев выиграл три медали, а еще одно серебро выиграл Петр Пахнюк на брусьях.

В активе сборной Украины уже 17 медалей - 6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых.

Похожие новости

29.07.17 13:30Украина завоевала седьмое «золото» на Всемирных играх-2017

25.07.17 18:09Сборная Украины выиграла две медали чемпионата Европы по стрельбе

22.07.17 10:13Украинцы с рекордами выиграли два "золота" молодежного чемпионата Европы

24.04.17 17:25Украинские боксеры выиграли девять золотых медалей на турнире Мангера

23.04.17 18:16В Украине появился «хоккейный городок»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Среда, 23.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:10Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

17:57Десять років не було і більше не буде: У Миколаєві хочуть геть зрізати труби гарячої води

17:48Как в Николаеве получить правовую помощь бесплатно

17:35Вниманию автовладельцев: на Ингульском мосту идут ремонтные работы

17:22"Юный карась": Поплавский повеселил сеть фотографией с отдыха

17:11В Николаеве контролеров учили проверять электронные билеты

16:55В работе Facebook произошел сбой

16:40Начальником Управления транспорта в Николаеве может стать одиозный одесский экс-прокурор

16:28В Николаеве эпатажный пенсионер вышел на Соборную с очередным плакатом

16:15Во сколько украинцам обойдутся запасы на зиму: продуктовый набор подорожал на 25%

16:02Три правила, которые не имеют права нарушать принц Уильям и Кейт Миддлтон

15:50Николаевский актер Крутоголов хотел прыгнуть с моста, но передумал

15:36Молодь Миколаївщини запрошують взяти участь у фіналі Студреспубліки

15:24Кличко: Могу сказать, что я успешно завершил карьеру

15:12Какие продукты можно есть на ночь: советы диетологов

14:58Шпажистки принесли Украине шестую золотую медаль Универсиады

14:46В День Независимости николаевцев зовут посетить яркое конно-спортивное шоу

14:30Сєнкевич запропонував побудувати в Миколаєві патронний завод

13:50Украинские боксеры успешно добрались в Германию на чемпионат мира

13:00В Украине упало производство водки и пива

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.08.17 18:395720

Центр реабилитации приглашает на оздоровление

09.08.17 18:593860

Мобильную связь хотят сделать по паспортам

09.08.17 19:153860

Тройное ДТП в центре Николаева

09.08.17 19:303740

В Финляндии загадочно исчезли 37 украинцев

Самые читаемые

17.08.17 20:0518990

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

10.08.17 12:116770

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

10.08.17 07:576530

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 10:596430

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама