Кличко: Могу сказать, что я успешно завершил карьеру

23.08.17 15:24Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Владимир Кличко заявил, что решение завершить карьеру далось ему непросто.

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко заявил, что не жалеет о решении завершить карьеру, а также признался, что спорт научил его очень многому, передает КорреспонденТ.net

"Это было нелегкое решение. Непросто сделать это после 27 лет карьеры. Вы говорите: "Я сделаю это легко", однако это неправда, ведь вам действительно нужно прийти к этому. Это непросто, и я понимаю своих коллег, которые не смогли это сделать вовремя и продолжали выступать".

Я могу сказать, что успешно завершил свою 27-летнюю карьеру, несмотря на поражение в последнем бою. Я никогда ранее не выигрывал так много после неудачи.

Могу сказать, что я успешно завершил карьеру, на протяжении которой было много моментов, о которых часто говорят. Мне нравились как победы, так и поражения. Последние помогли мне. Это моменты, после которых вы по-настоящему узнаете себя. Вы учитесь работать над собой и изучаете себя. Это было прекрасное время для меня и моего будущего, потому что жизнь после спортивной карьеры будет такой же продолжительной.

Спорт научил меня тому, чему не смог бы ни один университет в мире. Я рад, что выбрал этот жизненный путь, стал спортсменом и получил возможность самостоятельно познавать мир", - отметил Кличко.

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