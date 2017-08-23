09.08.17 18:395720
Кличко: Могу сказать, что я успешно завершил карьеру
|23.08.17 15:24
|52
|0
Владимир Кличко заявил, что решение завершить карьеру далось ему непросто.
Владимир Кличко заявил, что решение завершить карьеру далось ему непросто.
Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко заявил, что не жалеет о решении завершить карьеру, а также признался, что спорт научил его очень многому, передает КорреспонденТ.net
"Это было нелегкое решение. Непросто сделать это после 27 лет карьеры. Вы говорите: "Я сделаю это легко", однако это неправда, ведь вам действительно нужно прийти к этому. Это непросто, и я понимаю своих коллег, которые не смогли это сделать вовремя и продолжали выступать".
Я могу сказать, что успешно завершил свою 27-летнюю карьеру, несмотря на поражение в последнем бою. Я никогда ранее не выигрывал так много после неудачи.
Могу сказать, что я успешно завершил карьеру, на протяжении которой было много моментов, о которых часто говорят. Мне нравились как победы, так и поражения. Последние помогли мне. Это моменты, после которых вы по-настоящему узнаете себя. Вы учитесь работать над собой и изучаете себя. Это было прекрасное время для меня и моего будущего, потому что жизнь после спортивной карьеры будет такой же продолжительной.
Спорт научил меня тому, чему не смог бы ни один университет в мире. Я рад, что выбрал этот жизненный путь, стал спортсменом и получил возможность самостоятельно познавать мир", - отметил Кличко.