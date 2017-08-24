Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

24.08.17 08:26Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Стали известны все 32 команды, которые будут играть на групповой стадии ЛЧ.

После того, как завершились все матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, определились последние 10 команд, которые будут участвовать в групповом этапе ЛЧ.

Сегодня, 24 августа, состоится жеребьевка, на которой определится состав групп турнира. Все участники жеребьевки будут разделены на корзины. Украину будет представлять чемпион страны донецкий Шахтер, который впервые в истории попал в первую корзину.

Корзина 1: Шахтер, Реал, Бавария, Челси, Ювентус, Бенфика, Монако, Спартак;

Корзина 2: Барселона, Атлетико, ПСЖ, Боруссия Д, Севилья, Порту, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед;

Корзина 3: Наполи, Тоттенхэм, Базель, Олимпиакос, Андерлехт, Ливерпуль, Рома, Бешикташ;

Корзина 4: Селтик, ЦСКА, Спортинг, Марибор, АПОЭЛ, Фейенорд, Карабах, РБ Лейпциг.

Команд-дебютантов в нынешнем групповом раунде будет две – Карабах и РБ Лейпциг.

Одним из участников жеребьевки группового этапа станет главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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