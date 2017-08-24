10.08.17 10:364670
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
|24.08.17 08:26
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Стали известны все 32 команды, которые будут играть на групповой стадии ЛЧ.
Стали известны все 32 команды, которые будут играть на групповой стадии ЛЧ.
После того, как завершились все матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, определились последние 10 команд, которые будут участвовать в групповом этапе ЛЧ.
Сегодня, 24 августа, состоится жеребьевка, на которой определится состав групп турнира. Все участники жеребьевки будут разделены на корзины. Украину будет представлять чемпион страны донецкий Шахтер, который впервые в истории попал в первую корзину.
Корзина 1: Шахтер, Реал, Бавария, Челси, Ювентус, Бенфика, Монако, Спартак;
Корзина 2: Барселона, Атлетико, ПСЖ, Боруссия Д, Севилья, Порту, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед;
Корзина 3: Наполи, Тоттенхэм, Базель, Олимпиакос, Андерлехт, Ливерпуль, Рома, Бешикташ;
Корзина 4: Селтик, ЦСКА, Спортинг, Марибор, АПОЭЛ, Фейенорд, Карабах, РБ Лейпциг.
Команд-дебютантов в нынешнем групповом раунде будет две – Карабах и РБ Лейпциг.
Одним из участников жеребьевки группового этапа станет главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.