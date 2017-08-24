Баскетболистам сборной Украины на Универсиаде предлагали сдать матч

Федерация баскетбола Украины уже подала заявление в полицию.

Игроки студенческой сборной Украины по баскетболу, которые выступают на Универсиаде, получили предложение "сдать" матч.

По словам главного тренера команды Валерия Плеханова, на игроков выходил неизвестный человек, пытаясь договориться о сдаче матча.

"После матча с Австралией мне стала поступать информация, что какой-то неизвестный выходит на связь с игроками. Это повторялось неоднократно.

Ребятам поступали сообщения и даже звонки с предложением подкорректировать результат в нужном русле. Это русскоязычный человек, ребятам представлялся, как Паша. Я уверен, что с нашей командой подобные выходки не пройдут", – сказал Плеханов.

Сообщается, что Федерация баскетбола Украины уже подала заявление в полицию.

На Универсиаде украинские баскетболисты выиграли три матча из трех – у Австралии, Мозамбика и России.