Баскетболистам сборной Украины на Универсиаде предлагали сдать матч

24.08.17 10:10Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

Федерация баскетбола Украины уже подала заявление в полицию.

Игроки студенческой сборной Украины по баскетболу, которые выступают на Универсиаде, получили предложение "сдать" матч.

По словам главного тренера команды Валерия Плеханова, на игроков выходил неизвестный человек, пытаясь договориться о сдаче матча.

"После матча с Австралией мне стала поступать информация, что какой-то неизвестный выходит на связь с игроками. Это повторялось неоднократно.

Ребятам поступали сообщения и даже звонки с предложением подкорректировать результат в нужном русле. Это русскоязычный человек, ребятам представлялся, как Паша. Я уверен, что с нашей командой подобные выходки не пройдут", – сказал Плеханов.

Сообщается, что Федерация баскетбола Украины уже подала заявление в полицию.

На Универсиаде украинские баскетболисты выиграли три матча из трех – у Австралии, Мозамбика и России.

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