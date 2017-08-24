Дальше в ринге: как прошла пресс-конференция перед боем Мейвезер – Макгрегор

Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер провели последнюю пресс-конференцию перед своим поединком.

В среду 23 августа состоялась последняя совместная пресс-конференция экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора.

Участники шоу в последний раз обменялись обещаниями выиграть, при этом Макгрегор заявил, что собирается выиграть уже в первом раунде, хотя готов и к 12-раундовому поединку.

Мейвезер высказался, что готов к сильным ударам Макгрегора, так как имеет крепкую челюсть, и также не сомневается в своей победе.

В ходе пресс-коференции был представлен специально учрежденный пояс WBC, который будет стоять на кону боя. Он изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов. Кроме того, при его создании использовалось 1,5 кг золота.